Vedení českého hokeje požádalo vládu o výjimku pro tréninky

Praha - Prezident Českého svazu ledního hokeje Tomáš Král a ředitel extraligy Josef Řezníček požádali premiéra Andreje Babiše a ministra zdravotnictví Romana Prymulu o výjimku, která by umožňovala trénink profesionálních hokejistů. Vedle hráčů dvou nejvyšších domácích soutěží by dopisem představitelům vlády rádi dosáhli možnosti plnohodnotné přípravy rovněž pro juniorskou reprezentaci.

Zástupci Českého hokeje v dopise ujistili, že si plně uvědomují rizika spojená s nepříznivým vývojem epidemie. Zároveň ale připomněli, že profesionální hokejové kluby se přizpůsobily všem omezením, která se týkala zákazu přítomnosti diváků a přerušení soutěží, přestože pro ně znamenají významné finanční ztráty ze vstupného, reklamy i sponzoringu.

Považují však za klíčové, aby byly profesionálním hokejistům umožněny alespoň tréninky ve vnitřních prostorách. "Hráči a členové realizačních týmů, vykonávající zaměstnaneckou či podnikatelskou činnost, bez nich ztratili možnost, aby se připravovali na soupeření s nejlepší domácí i zahraniční konkurencí," uvedl Král.

Ujistil zároveň, že vše by se dělo v souladu s nastavenými pravidly a za dodržení přísných opatření v boji s koronavirem. "Tréninky by probíhaly s vyloučením veřejnosti a v nejpřísnějších hygienických podmínkách, přičemž velká většina hráčů - stejně jako členů realizačních týmů - již nákazou prošla," připomněl Král.

Jak vyplynulo z ankety mezi kluby, pozitivně testováno bylo od srpna už 73,3 procenta hráčů a členů realizačních týmů v extralize. Její účastníci se již od letní přípravy potýkají s problémy, které souvisejí s nemocí covid-19. Takřka po měsíci od startu nové sezony mají například Třinec a Brno na kontě pouhé dva odehrané zápasy.

Poté, co extraliga musela znovu sáhnout k zápasům bez přítomnosti diváků, byla soutěž stejně jako další sporty v Česku od pondělí zastavena, naposledy se hrálo v neděli 11. října. Při zákazu tréninků ve vnitřních prostorách však hokejisté přišli o možnost přípravy na ledě. V úterý extraligový šéf Řezníček uvedl, že soutěž by se mohla v případě platnosti současných zpřísněných opatření proti šíření koronaviru znovu rozjet až 13. listopadu.

Král s Řezníčkem zároveň vyzdvihli, že na mezinárodní scéně je v sázce konkurenceschopnost reprezentací, neboť v jiných zemích k podobným opatřením až na výjimky nepřistoupili. Mezinárodní federace IIHF přitom nedávno potvrdila konání obou nejvýznamnějších turnajů - juniorského mistrovství světa na přelomu roku v Kanadě i seniorského světového šampionátu v květnu 2021 v Bělorusku a Lotyšsku.

Hokejové vedení proto požádalo Národní sportovní agenturu o udělení výjimky pro přípravu juniorské reprezentace v Litoměřicích. Kvůli pandemii byly totiž zrušeny všechny přípravné mezinárodní akce a mladí reprezentanti se nyní nemohou připravovat ani ve svých klubech. Příprava by proběhla v takzvané bublině. Právě takovou cestou se podařilo ve dvou centrálních místech dohrát i sezonu zámořské NHL.

Ledová plocha s ubytovnou - stejně jako posilovna a tělocvična - se nachází v jedné budově, do níž by neměl přístup kromě účastníků kempu a nezbytného personálu nikdo další. "Všichni účastníci by byli testováni a během přípravy by byli pod neustálým lékařským dohledem včetně všech požadovaných hygienických opatření. I v tomto případě platí, že přinejmenším 80 procent účastníků, hráčů a členů realizačního týmu si již nákazou prošlo," uvedli v žádosti Král se Řezníčkem.

Zatímco vnitřní sportoviště jsou uzavřena, venku sportovci trénovat mohou, profesionálové navíc v kompletním složení týmů. Omezení shromažďování na maximálně šest lidí se na ně nevztahuje.