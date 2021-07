Vedení BIS po skončení Koudelkova mandátu chce Babiš řešit příští týden

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) chce vyřešit, kdo povede Bezpečnostní informační službu (BIS) po skončení mandátu současného šéfa Michala Koudelky, příští týden. Řekl to dnes novinářům ve Sněmovně. Koudelkovi funkční období skončí v polovině srpna, premiér se zatím k jeho případnému setrvání v čele kontrarozvědky nevyjádřil. V minulosti naznačil i variantu, že by plnohodnotné rozhodnutí mohla učinit až příští vláda.

Dnes Babiš novinářům řekl, že se k věci vyjadřoval opakovaně. "To budu řešit, až bude čas, a to bude příští týden," uvedl. Kabinet ANO a ČSSD má od příštího pondělí dvoutýdenní dovolenou. Premiér letos nicméně zůstává v úřadu, řekl dnes ČTK mluvčí vlády Vladimír Vořechovský. Ředitele BIS jmenuje podle zákona vláda po projednání v příslušném sněmovním výboru.

Podle představitelů opozičních koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN i vládního ANO by Koudelka měl v čele BIS pokračovat. Proti je naopak hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Koudelku dlouhodobě kritizuje prezident Miloš Zeman. V květnu ani pošesté nevyhověl návrhu vlády, aby Koudelku povýšil do generálské hodnosti.

Koudelka ve funkci šéfa BIS vystřídal 15. srpna 2016 Jiřího Langa, v polovině srpna tak dovrší pět let ve funkci. Místopředseda sněmovního bezpečnostního výboru Pavel Žáček (ODS) označil zhruba před týdnem nejistotu kolem jeho následného setrvání za nestandardní a nedůstojnou. "Jak pro pana ředitele Koudelku, tak pro celou jeho službu. Škodí to jak dovnitř, tak navenek směrem k partnerům," sdělil tehdy Žáček ČTK. Člen sněmovní komise pro kontrolu BIS Lukáš Kolářík (Piráti) má situaci za prapodivnou. Babiš podle něj používá Koudelku "jako hrací kartu pro vyjednávání s panem prezidentem".

Podle zákona o zpravodajských službách ředitele BIS jmenuje vláda po projednání ve sněmovním bezpečnostním výboru. Z výkonu své funkce je pak šéf kontrarozvědky odpovědný vládě. Deníku Právo Babiš v dubnu řekl, že předpokládá, že Koudelka ve funkci zůstane. "Ale třeba o novém šéfovi BIS rozhodne příští vláda," uvedl.

Média v posledních týdnech spekulují o tom, že kabinet by mohl s ohledem na výhrady prezidenta Koudelku dalším vedením BIS pouze pověřit. Podle Žáčka to však není možné. Forma pověření by podle něj odporovala zákonu. Pokud by Koudelka jmenován nebyl, rozkolísalo by to podle Žáčka celou zpravodajskou komunitu a znejistilo partnery v zahraničí.

Zeman loni v rozhovoru pro Mladou frontu DNES uvedl, že Koudelka by měl být odvolán. "Ale vzhledem k tomu, že jeho funkční období vyprší ani ne za rok, tak už to pokládám za trochu bezpředmětné," uvedl tehdy.