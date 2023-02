Vedení ANO zhodnotí neúspěšnou kandidaturu Babiše i směřování hnutí

Praha - Vedení hnutí ANO se ve středu sejde, aby zhodnotilo neúspěšnou prezidentskou kandidaturu svého předsedy a bývalého premiéra Andreje Babiše. Zároveň se opoziční hnutí bude zabývat strategií dalšího působení hnutí či nastavením nové odpovědnosti členů vedení. Debata by se měla vést i o tom, zda si Babiš nechá svůj poslanecký mandát.

Expremiér postoupil z druhého místa do druhého kola lednové prezidentské volby, v němž ale neuspěl proti bývalému vysokému představiteli české armády a Severoatlantické aliance (NATO) Petru Pavlovi. Pro generála ve výslužbě hlasovalo téměř 3,36 milionu lidí, tedy zhruba o 960.000 víc než pro šéfa ANO. Pavla si tak vybral rekordní počet voličů.

Vedení hnutí zhodnotí předvolební kampaň. Babiš byl kritizován mimo jiné za billboard s textem "Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat. Ne voják." Sám později uznal, že nápis nebyl vhodný, odmítl ale, že by dělal negativní kampaň. Marketéra Marka Prchala, který s Babišem spolupracoval deset let, nedávno vyloučilo sdružení reklamních profesionálů Art Directors Club Czech Republic (ADC). Babišovu kampaň totiž považovalo za neetickou.

Spolupráci s Babišem po druhém kole volby neukončil pouze Prchal, ale také expremiérova dlouholetá spolupracovnice Tünde Bartha a mluvčí Vladimír Vořechovský. První místopředseda hnutí Karel Havlíček minulý týden uvedl, že je logické, že skončil volební tým, když se v blízké budoucnosti žádné volby nekonají. Část lidí přešla na pomoc poslaneckému klubu, část skončila.

Tenze v hnutí ale nastaly už před prvním kolem volby, kdy moravskoslezský hejtman a místopředseda ANO Ivo Vondrák a ostravský primátor a dřívější člen předsednictva hnutí Tomáš Macura veřejně podpořili Babišova protikandidáta Pavla.

Vondrák připustil na serveru iDNES.cz také vznik frakce v hnutí. ANO se podle něj odklonilo od původního záměru přivést do politiky osobnosti a dělat politiku pro všechny. Pokud by pro takový přístup nezískal v budoucnosti podporu, nevyloučil svůj odchod z hnutí.

Havlíček opáčil, že možný vznik frakce není novým tématem. Vondrák s ním podle něj přišel před několika měsíci, nesetkalo se to ale s pozitivní odezvou. Přesto se na středečním jednání očekává diskuse ohledně dalšího směřování hnutí. Vondrák ČTK nechtěl sdělit, s čím na předsednictvo jde. Uvedl ale, že s konkrétním návrhem na vznik frakce nikoli.

Babiš by měl také vedení ANO sdělit, jak vidí své další působení, i s ohledem na poslanecký mandát získaný ve volbách v roce 2021. Pokud by se rozhodl opustit dolní komoru Parlamentu, mohla by jej nahradit litvínovská starostka Kamila Bláhová, která skončila ve volbách v Ústeckém kraji první pod čarou.

"Tento týden budeme jednat o další strategii hnutí, jak naložíme s obrovským počtem hlasů voličů Andreje Babiše ve prospěch ANO, vyhodnotíme výsledky kampaně, porovnáme s minulými volbami, budeme řešit jak nastavíme nové odpovědnosti členů vedení ANO, co očekáváme od klíčových lidí," řekl dnes ČTK Havlíček. "S tím je spojeno i angažmá Andreje Babiše ve Sněmovně," doplnil. Podle jeho názoru by šéf ANO měl ve Sněmovně pokračovat. "Pro předsedu strany i pro hnutí jako celek je lepší, pokud je současně poslancem," dodal bývalý ministr průmyslu a obchodu a dopravy.