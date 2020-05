Vedení ANO pozastavilo členství Faltýnka mladšího v hnutí

Brno - Předsednictvo hnutí ANO na dnešním zasedání vyhovělo žádosti Jiřího Faltýnka a pozastavilo jeho členství. ČTK to sdělilo tiskové oddělení hnutí. Syn prvního místopředsedy a šéfa poslanců ANO Jaroslava Faltýnka o to žádal poté, co některá média psala, že je podezřelý z korupce. Předsednictvo dále zrušilo své březnové rozhodnutí o rozpuštění tří místních brněnských organizací v Židenicích, Černovicích a Starém Lískovci. Manažer hnutí a poslanec Jan Richter v prohlášení pro novináře uvedl, že tak vedení učinilo kvůli procesní chybě, v očistném procesu v jihomoravské organizaci chce ale hnutí pokračovat.

"Diskuse byla velmi krátká, víceméně jsme si řekli, že těmto požadavkům obecně vyhovujeme a nějakou podstatu jsme ani nezkoumali," řekl ČTK a Českému rozhlasu po jednání předsednictva místopředseda ANO a bývalý brněnský primátor Petr Vokřál. Faltýnek žádal o pozastavení do konce roku. O případné obnovení členství bude muset znovu požádat předsednictvo.

Faltýnek mladší je zastupitelem Brna, byl i ve vedení městské firmy Teplárny Brno. Před vyhlášením nouzového stavu kvůli koronaviru uvedl, že pozastaví členství v hnutí do konce roku. Zdůvodnil to tím, že se "chce zkoncentrovat po mediální masáži". Média psala o tom, že ho policisté podezřívají z korupce a že u tepláren údajně ovlivňoval zakázky.

Vokřál už dříve k pozastavení členství Jiřího Faltýnka uvedl, že věc má pomoct hnutí a vést k narovnání "nešťastné minulosti" v Brně. Narážel tak na kauzu kolem bývalého politika ANO Jiřího Švachuly, jenž je obžalovaný z korupce kvůli manipulaci zakázek na radnici v městské části Brno-střed.

Vedení ANO zrušilo rozhodnutí o rozpuštění brněnských organizací

Předsednictvo hnutí ANO na dnešním jednání zrušilo své březnové rozhodnutí o rozpuštění tří místních brněnských organizací v Židenicích, Černovicích a Starém Lískovci. Manažer hnutí a poslanec Jan Richter v prohlášení pro novináře uvedl, že tak vedení učinilo kvůli procesní chybě, v očistném procesu v jihomoravské organizaci chce ale hnutí pokračovat.

Vedení vládního hnutí původně podle místopředsedy ANO Petra Vokřála organizace zrušilo kvůli tomu, že jejich členové byli údajně napojeni na osoby v úplatkářské kauze v čele s bývalým členem ANO Jiřím Švachulou. Členové organizací to odmítali. Na dnešní jednání předsednictva byli pozváni jejich zástupci, nakonec se jej ale vzhledem k rozhodnutí nezúčastnili.

"Zrušení těch organizací neproběhlo procesně správně, proto se předsednictvo rozhodlo to usnesení revokovat. V tom očistném procesu v jihomoravské organizaci budeme pokračovat samozřejmě i nadále, ale celé to musí proběhnout správně," uvedl manažer ANO Richter.

"Diskutovali jsme ne ani tak věcnou podstatu jako tu procesní, protože 5. března, kdy jsme o tom rozhodovali úplně poprvé, jsme následně zjistili, že ten proces by mohl být teoreticky napaden, což také někteří členové udělali svým vlastním odvoláním," řekl ČTK a Českému rozhlasu po jednání Vokřál. Členové předsednictva se podle něho dnes dohodli, že v regionu připraví podklady tak, aby pokud se budou projednávat na předsednictvu, byly bez vady a nebylo je možné napadnout u soudu.

"Osobně jsem vstupoval do hnutí jako do protikorupčního a je pro mě velmi problematické, když kauza dopadá na nás všechny," zdůraznil. "Snažíme se udělat kroky tak, abychom byli schopni veřejnosti vysvětlit, že jsme udělali všechno pro to, aby se organizace očistila," dodal. K tomu, proč si vedení hnutí nakonec dnes neposlechlo názory zástupců organizací, řekl, že k diskusi velmi pravděpodobně "dojde na lokální úrovni". "Abychom dali šanci nejen těm, kteří přijeli, ale pravděpodobně širšímu spektru těch bývalých a dnes již opět stávajících členů," doplnil Vokřál.

"Bereme na vědomí toto rozhodnutí. O dalším postupu budu jednat s kolegy z oblastního a krajského předsednictva," řekla ČTK krajská předsedkyně Taťána Malá.

Místostarostka městské části Brno-Černovice a členka černovické organizace ANO Šárka Korkešová ČTK řekla, že rozhodnutí kvituje. "Mám radost, nebyl důvod ke zrušení těchto organizací. Vnímali jsme to jako bezpráví a myslím, že by se to v organizacích nemělo dít tímto netransparentním způsobem. Za mě je rozhodnutí v pořádku a předsednictvo se zachovalo velmi dobře," uvedla.

Vokřál ČTK v březnu řekl, že organizace dlouhodobě nepostupovaly v souladu s morálními principy a principy hnutí jako takovými. Zrušením organizací se hnutí podle něj vyrovnávalo s neblahou minulostí a reagovalo na řadu personálních propojení s policejními akcemi.

Členové organizací to odmítali a považovali rozpuštění za účelové. Měli podezření, že pravým důvodem je to, že nepodpořili kandidáty do podzimních krajských voleb. Čelo kandidátky v Jihomoravském kraji si sestavil sám lídr Vokřál, většina členů krajské organizace mu je schválila.