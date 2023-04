Věděli jsme, že máme zkušenosti, sílu a ukázalo se to, těšilo kapitána Vránu

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Až v Třinci zažil hokejista Petr Vrána mistrovské pocity. Osmatřicetiletý útočník byl v lednu 2019 vyměněn do slezského klubu z pražské Sparty a s jeho příchodem odstartovali Oceláři zlatou éru. Titul vyhráli čtyřikrát v řadě, což se v historii samostatné české extraligy povedlo jen Vsetínu.

"Ve mně to není. Každý z nás je kousek skládačky a sešlo se to. Charakter kluků je rozhodující. Starší kluci, co tady jsou, odvádí neskutečnou práci, a tohle je výsledek," řekl novinářům Vrána, který už před sezonou tvrdil, že je v týmu stále hlad po vítězství. "Nikdo v šatně neříkal, že jsme vyhráli třikrát a že už to stačí. Kdyby to měl někdo jinak, ani nemá cenu, aby hokej hrál," podotkl.

Při předchozích třech titulech útočili Oceláři z druhé pozice po základní části. Tentokrát skončili až šestí, protože prohráli 12 z posledních 16 kol. "Základní část je jedna věc, play off druhá. Věděli jsme, že máme zkušenosti, sílu a ukázalo se to. Nebudeme také opomíjet Kácu, který se zase zbláznil. To, co předváděl v play off a kolik toho pochytal navíc, bylo neskutečné," zdůraznil Vrána.

Oceláři jsou prvním týmem v historii extraligy, který získal titul z předkola. Minulý rok prohrál v play off jen dva ze 14 zápasů, tentokrát podstoupil 22 duelů. "Fyzicky i psychicky to bylo strašně moc náročné, navíc kluci měli virózy. Točilo se to, ale myslím si, že podobně to bylo i u soupeřů. Teď je takové období, kdy jsou všichni nemocní," uvedl.

Oceláři se k titulu dostali nejtěžší možnou cestou. Nejenže hráli předkolo, ve kterém porazili Litvínov, ale také vyřadili dva největší kandidáty na titul Spartu Praha a Pardubice. Ve finále zdolali Hradec Králové, loňského vítěze základní části.

"Od předkola jsme začali hrát, co jsme chtěli a řekli, že budeme dělat. Že budeme zodpovědně bránit, ale nechci říkat, že jsme před tím hráli špatně. Hlavní bylo dodržovat systém a jsme tam, kde jsme," vysvětlil Vrána obrat. "Vyhrát titul čtyřikrát po sobě v této době je neskutečné. Je to jen o charakteru a nastavení v hlavě," podotkl.

Kapitán Ocelářů bude v Třinci pokračovat. "Domluvili jsme se. Jsem za tu nabídku vděčný. Budu se snažit pomáhat k úspěchům zase dále," řekl Vrána, který vynechal téměř celou základní část po operaci zápěstí. Dodal, že neváhal a pousmál se, že teď před oslavami už je zničený a neví, co vydrží. "Měl jsem také virózu a jsem úplně hotový."