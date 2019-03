Praha - Hokejový útočník Jiří Černoch se podepsal zřejmě klíčovým gólem pod výhru Sparty v 50. kole extraligy proti Litvínovu, která Pražany výrazně přiblížila postupu do předkola play off. Černoch sedm desetin sekundy před koncem druhé třetiny zvýšil na 4:2 a odčinil tak své předešlé zaváhání. V 37. minutě totiž neproměnil trestné střílení.

"Nečekal jsem, že bych jel, ale trenéři řekli, ať jedu. Věděl jsem, že v minulém zápase jsem udělal to, co jsem chtěl, a byl z toho gól. Chtěl jsem to udělat znovu, ale jak jsem se rozjel, tak jsem viděl, že Jaro (brankář Janus) si mě asi trochu načítal. Pak mi to přeskočilo a už jsem byl hrozně blízko," popsal Černoch nevydařený nájezd.

Hned po návratu na střídačku pokus probíral s brankářskou dvojkou Jakubem Sedláčkem, s nímž na trénincích nájezdy piluje. "Říkal mi, že jsem jel od začátku blbě. Byl jsem moc ve středu a nenajel jsem si do strany. Od začátku to asi bylo odsouzené k neúspěchu," přiznal dvaadvacetiletý útočník.

Dlouho ale zklamaný být nemusel, neboť o tři a půl minuty později se dočkal druhé branky v sezoně. "To byl asi zlomový moment. Měl jsem strašně dlouhé střídání, asi minutu a půl jsem byl v obranném pásmu a pomalu jsem ani neviděl. Pak se mi tam ale odrazil puk, jeli jsme tři na dva a musím se přiznat, že jsem ani nevěděl, že bude konec třetiny. Jirka Smejkal mi to dal pěkně do prázdné brány. Byl jsem rád, že z toho byl gól, protože jsem byl na dně se silami," přiznal Černoch.

Sparta hrála s Litvínovem o 10. místo v tabulce, po výhře 5:3 soupeři odskočila na pět bodů a je blízko postupu do předkola play off. "Věděli jsme, že je to pro nás stejně jako pro Litvínov zlomový zápas. Vstoupili jsme do něj výborně, vedli jsme 2:0, měli jsme to v rukou. Bohužel ve druhé třetině přišly pasáže, kdy dal Litvínov góly. I ke konci měli hosté tlak, ale dotáhli jsme to a máme tři důležité body," oddechl si Černoch.

Nyní už Pražané potřebují k jistotě postupu získat jen bod za předpokladu, že Litvínov oba zbývající duely vyhraje. "Náskok je důležitý. Teď můžeme jít do dalších zápasů trošku více uvolnění, ne s tím, že musíme vyhrát. Vyhrát chceme samozřejmě každý, ale bude tam trošku menší tlak na hlavy," řekl Černoch, jenž dnešní duel označil za zlomový v konci základní části.

Jeho důležitost si podle něj všichni v kabině Sparty uvědomovali. "Já třeba většinou nebývám nervózní, ale dnes, když jsem jel na zápas, tak jsem to měl v sobě. Věděl jsem, že to není obyčejné utkání, už je to play off. Nervozita byla u každého, ale byla zdravá. Nebyli jsme vyklepaní a vstoupili jsme do zápasu zodpovědně. Uhráli jsme to výborně," dodal Černoch.