Věděla jsem, že vyhrajeme, Číňanky jen doufaly, řekla Radová po historickém gólu

Peking - Dvacetiletá obránkyně Tereza Radová se zapsala do historie českého hokeje jako střelkyně první branky ženské reprezentace na olympijských hrách. V Pekingu v čase 10:38 tečovala střílenou přihrávku Anety Tejralové a zajistila českému výběru vedení 1:0. Češky nakonec při premiéře pod pěti kruhy zvítězily 3:1.

"Vůbec mi to zatím nedochází, takže ten gól beru jako kterýkoliv jiný. Myslím ale, že pár hodin po zápase, nejpozději druhý den, mi dojde, co se mi povedlo. Snad po mně holky nebudou chtít něco do kasy...," řekl Radová novinářům po utkání.

Stejně jako spoluhráčky i členové realizačního týmu byla ráda, že Češky olympijskou premiéru úspěšně zvládly. "Je to nepopsatelný pocit. Hlavně ze začátku jsme byly hodně nervózní, odskakovaly nám kotouče od hokejek. Trošku se nám ulevilo po prvním gólu, srovnaly jsme se a najednou jsme začaly hrát naši hru," řekla hráčka švédského Göteborgu. "Soupeřky byly hodně nepříjemné, silné v osobních soubojích. Ani střelbu a individuální dovednosti neměly špatné. Aspoň nás ale dobře prověřily do další fáze turnaje," doplnila.

Čínská reprezentace je až dvacátá ve světovém žebříčku, pro olympiádu ale tým posílilo třináct hráček narozených v Kanadě a USA. Radová přesto o vítězství nepochybovala. "Já jsem to věděla už před zápasem. Zatímco my jsme celou dobu věděly, že vyhrajeme, Číňanky jen doufaly," řekla rodačka ze Svitav.

Češky si zatím olympijskou premiéru užívají, i když jsou hry kvůli opatřením proti koronaviru hodně specifické. "Trošku nás mrzí, že moc nemůžeme navštěvovat jiné sporty, které bychom chtěly. Nemůžeme se jít projít z olympijské vesnice, což je škoda. Jinak je tady ale všechno skvělé. Moc se těšíme, že v pátek vyrazíme na slavnostní zahájení her. Bude to nezapomenutelný zážitek. A moc přejeme Aleně Mills, že byla zvolena vlajkonoškou," dodala Radová.