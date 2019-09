Věděla jsem, že to bude těžké, řekla Topinková po nezdaru na MS

Ottensheim (Rakousko) - Skifařka Miroslava Topinková tušila, že vybojovat si na mistrovství světa účast na olympijských hrách v Tokiu nebude jednoduché. Nakonec se jí to nepovedlo, neboť nepostoupila do finále A a v "béčku" byla až pátá. Celkově skončila jedenáctá, v Ottensheimu si skifařky rozdělily devět míst.

"Tušila jsem, že to bude těžké a o tři postupová místa se budeme ve finále B rvát všechny. A potvrdilo se to. Samozřejmě, že jsem smutná, že jsem nepostoupila. Na druhou stranu jsem si myslela, že postoupí například i Dánka. A Rakušance jsem věřila na finále a ona sotva postoupila. Prostě to tak je," řekla Topinková novinářům.

Výsledek brala jako realitu. "Myslím, že jsou lidi, kteří odsud odjíždějí s daleko větším zklamání než já," podotkla Topinková, která v červnu získala bronzovou medaili na mistrovství Evropy. Možná tak načasovala formu na nepravý čas.

"Nevím, zda ostatní zrychlily nebo já jsem zpomalila. Jak jsem měla pauzu, tak jsem začala trénovat daleko dříve než normálně. Už v září. Předtím jsme začínala v říjnu listopadu. Možná jsem to celé posunula," řekla veslařka, jež se k závodům vrátila loni po mateřské dovolené a zpět na skif přesedla až před touto sezonou.

"Měla jsem pocit, že jsem toho hodně ztratila a musím to dohnat. V září jsem to drtila na vodě a pak jsem byla na jaře překvapená, že mi to tak jde," přiznala Topinková.

Závodní pauza a změna v přípravě se pod výsledky podepsaly i podle trenéra Tomáša Kacovského. "První část sezony nám vyšla dobře. Pak se asi projevil dvouletý výpadek. Na zbytek sezony nezbyly síly," řekl Kacovský. Navíc jeho svěřenkyně se vedle tréninku stará i o dceru a rodina je priorita. "Není to jednoduché," podotkl.

Zanedlouho devětatřicetiletá veslařka tak bude muset o start na páté olympiádě usilovat v dodatečné kvalifikaci v Lucernu v květnu příštího roku. "Teď si musím odpočinout a pak zanalyzovat celou sezonu," řekla Topinková. Není ale stoprocentně jisté, že bude pokračovat. "To se asi nevzdává. Už to dělá dvacet let, tak nedat osm měsíců by podle mého byla škoda," uvedl Kacovský, jenž s další sezonou víceméně počítá.

Olympijská vítězka z Londýna 2012 dodatečnou kvalifikaci ještě nikdy nejela. "Tohohle stresu jsem byla ušetřena. Vím od ostatních, že je to hodně psychicky náročné. Je to těsně před olympiádou, musí se na to trénovat a postupují jen dvě lodě...," uvažovala Topinková. Jasno, zda bude pokračovat, bude v zimě, nejpozději na jaře.