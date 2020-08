Věděla jsem od začátku, že LFŠ bude, řekla ředitelka

Uherské Hradiště - Ředitelka Letní filmové školy (LFŠ) v Uherském Hradišti Radana Korená byla přes všechny komplikace dané pandemií koronaviru a měnícím se podmínkám přesvědčená o tom, že se letošní 46. ročník uskuteční. "Věděla jsem od začátku, že je velmi důležité, abychom 'filmovku' zrealizovali, v jakékoliv podobě, byli jsme otevření změnám a úpravám, komunikaci a spolupráci," řekla dnes v úvodu festivalu Korená. LFŠ začala dnes, potrvá do středy.

Podoba přehlídky se postupně proměňovala, zvažovalo se její posunutí na podzim či on-line podoba. Korená vede filmovou školu desátým rokem a organizace podle ní nikdy nebyla náročnější, nebylo ani kde se inspirovat.

Podle Korené je však třeba ukázat dalším organizátorům a lidem v Česku, že je možné uspořádat takovou akci. "Věřím tomu, že toto poselství a tato energie, která se bude šířit z Uherského Hradiště, prolétne celým světem a přinese důležitou naději ve složitých dobách, ve kterých žijeme, a určité uklidnění. Že je potřeba hledat cesty, jak v dnešní době se naučit žít s výzvami, které k nám přicházejí, jak nestrkat hlavu do písku a na druhou stranu se nenechávat vystresovat a strašit něčím, co třeba není ještě v daný okamžik tak akutní," uvedla ředitelka.

Pořadatelé úzce spolupracovali s vedením města i hygieniky, připravili festival tak, aby splnil všechna platná nařízení. Podle Korené je nyní třeba, aby se lidé zklidnili, posílili se a nenechali se ovládat strachem. "Věřím tomu, že to, že se tady společně sejdeme, budeme prožívat a setkávat se, tak to všem velmi pomůže a všechny to velmi posílí před podzimní části, která by mohla být náročná," dodala ředitelka LFŠ.