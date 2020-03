Vědec: Strategie italské vlády nefunguje, je potřeba ji změnit

Řím - Italská opatření pro boj s koronavirem nefungují a je proto potřeba je změnit. Vláda by měla zřídit zvláštní centra, do nichž by posílala nakažené se symptomy nemoci COVID-19, aby nepobývali doma v blízkosti svých příbuzných. Podle agentury Reuters to dnes prohlásil významný profesor mikrobiologie z univerzity v Padově Andrea Crisanti.

V Itálii zemřelo na nemoc COVID-19 zatím nejvíce lidí na světě. Ačkoliv tam platí již asi tři týdny celostátní karanténa, za poslední tři dny tam počet nakažených stoupal o několik tisíc lidí denně. Podle Crisantiho se přitom pravděpodobně velké množství lidí nakazí doma od svých rodinných příslušníků.

Vláda by proto neměla lidem s lehkými symptomy nákazy nadále říkat, aby se izolovali doma. Namísto toho by měla zřídit zvláštní centra, kde by nakažení mohli pobývat a nepřicházet tedy do styku s rodinou. Takový postup zvolila v nejhůře zasažených oblastech Čína, kde se virus objevil loni poprvé. Podle místních úřadů se tam nyní lokální šíření viru podařilo v podstatě zastavit.

Crisanti navrhoval opatření pro boj s nákazou v bohatém Benátsku (Veneto) na severovýchodě země. Úřady tam zavedly plošné testování na koronavirus již v polovině února, kdy epidemie v Itálii propukala. Díky tomu se podařilo identifikovat nakažené a omezit šíření nemoci v daleko větší míře než v sousední Lombardii, kde testy podstupovali pouze lidé s vážnými symptomy nákazy, a to jen v nemocnicích.

Lombardie od té doby podle Reuters zaznamenala 6360 úmrtí na COVID-19, nejvíce ze všech italských regionů, zatímco Benátsko 392. Epidemie v Lombardii byla však od svého začátku rozsáhlejší, poznamenává agentura.

Vědec se však domnívá, že stejný postup jako v Benátsku by měla vláda zaujmout v celé Itálii. "Musíme být mnohem agresivnější co se týče identifikace lidí, kteří jsou nemocní a pobývají doma. Musíme jít k nim domů, otestovat je, otestovat členy jejich rodin, jejich kamarády a přátelé. Všechny, kterým vyjdou testy pozitivní, musíme přesunout do ubytovacích středisek mimo jejich domov, pokud to jejich zdravotní stav dovolí," prohlásil Crisanti.

Šéf civilní ochrany Angelo Borrelli však tvrdí, že současné tempo růstu nakažených a zemřelých není důkazem toho, že by vládní kroky nebyly účinné. "Bez těchto opatření bychom byli svědky daleko horších údajů a náš zdravotní systém by byl v mnohem horším stavu," prohlásil Borrelli o víkendu.