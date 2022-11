Vědci zkoumají, co určuje vztah k alkoholu a jeho pití od dětství do dospělosti

Brno - Děti v Česku se s alkoholem často setkávají už v útlém věku, v pěti letech má nějakou zkušenost s ním 23 procent dětí. Zjistili to na základě rozsáhlé studie z dat, která jsou sbírána od roku 1992, vědci z Masarykovy univerzity v Brně. Tato data nyní využijí odborníci z Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (SYRI). Chtějí zjistit, jak je užívání alkoholu ovlivňováno například množstvím hospod, barů a dalších náleven v blízkosti bydliště. O výzkumu informoval institut SYRI v tiskové zprávě.

Data ze studie ELSPAC má k dispozici výzkumné centrum RECETOX Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. V roce 1992 bylo do studie zařazeno více než 5000 těhotných žen z Brna a ze Znojma, výzkumníci jejich děti sledují dosud a postupně od nich získávají další údaje. "V prvních letech bylo šetření častější, poté se opakovalo v určitých odstupech. Nyní je účastníkům výzkumu 30 let a v současnosti od nich sbíráme další údaje. Náš výzkum bude mezi těmito daty nacházet nové souvislosti," řekl ČTK Albert Kšiňan z RECETOXu, který se podílí i na výzkumu institutu SYRI.

Výzkumníci díky údajům z této studie zjistili nejen to, že téměř čtvrtina pětiletých dětí již ochutnala alkohol, ale také to, že mnoho dětí se s alkoholem poprvé setkává, když jim jej nabízejí rodiče, což se ukázalo jako rizikový faktor pro pozdější užívání. Podle výzkumníků je v Česku alkohol silně začleněn do společensko-kulturního prostředí, kde pití alkoholu je považováno za normu.

Tým SYRI bude nyní hledat další souvislosti pití alkoholu. Díky údajům pokrývajícím 30 let mohou vědci sledovat, jak se u konkrétního člověka míra užívání alkoholu proměňovala a co ji ovlivňovalo. Kromě vlivu rodiny je budou zajímat i další sociální vlivy. "Bude nás zajímat vliv čtvrti nebo místa, kde lidé žijí. Nabízí se třeba množství barů, restaurací a podobných náleven. Cílem je zjistit, jaký má vliv hustota míst, kde se dá sehnat alkohol, na míru pití. To znamená, že nás nezajímá jenom alkohol u dospívajících, věnovat se budeme šířeji faktorům, které souvisí se zdravím a specificky sociálním a ekonomickým faktorům,“ uvedl Kšiňan.