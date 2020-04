Vědci zjišťují, jak pandemie ovlivnila pití alkoholu a braní drog

Ve středisku prevence a léčby drogových závislostí Drop In v ulici Boršov v Praze pokračovalo 28. dubna 2020 testování krve ke studii, která má zjistit výskyt a šíření nákazy novým koronavirem u lidí se závislostmi na drogách a u pracovníků, kteří jim pomáhají.

Ve středisku prevence a léčby drogových závislostí Drop In v ulici Boršov v Praze pokračovalo 28. dubna 2020 testování krve ke studii, která má zjistit výskyt a šíření nákazy novým koronavirem u lidí se závislostmi na drogách a u pracovníků, kteří jim pomáhají. ČTK/Deml Ondřej

Praha - Vědci v Evropě začali zjišťovat, jak šíření nákazy koronavirem a nařízená omezení ovlivnila pití alkoholu a užívání nelegálních drog. Odpověď mají dát výsledky dvou studií, kterých se mohou zúčastnit i lidé z Česka. Dotazníky mohou zájemci vyplnit na internetu. ČTK to řekl vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Viktor Mravčík.

"První studie se zaměřuje na nelegální drogy. Má zjistit změny v míře užívání a na drogových trzích. U alkoholu se sledují změny zvyklostí, zda lidé pijí více, méně, častěji, méně často. Jsou tam i otázky na kouření. Na míře konzumace v jednotlivých zemích se současná situace odráží," uvedl Mravčík.

Průzkumy ukážou míru pití a užívání drog v jednotlivých státech. Vědci budou moci zmapovat chování místních obyvatel bez turistů. Výsledky by tak v době uzavřených hranic a bez volného pohybu po Evropě měly popisovat situaci v dané zemi.

Studii o pití alkoholu provádí Technická univerzita v Drážďanech. V dotazníku psychologové zjišťují, jak opatření proti šíření koronaviru s izolací, výpadkem příjmů a zákazem pohybu v jednotlivých státech ovlivnila pití alkoholických nápojů. Ptají se, jak často a kolik sklenic člověk pil před nařízenými omezeními a po jejich přijetí. V Česku má průzkum na starosti klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy se Státním zdravotním ústavem.

Do druhého průzkumu by se měli zapojit lidé nad 18 let, kteří užívají drogy. Také tento dotazník je na internetu i v češtině. Data sbírá Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA) ve všech členských zemích EU. V Česku se na studii podílí české monitorovací středisko. Průzkum potrvá čtyři týdny. Výsledky mají mimo jiné pomoci nastavit pomoc pro závislé a zmírnit dopady užívání v době pandemie.

Oba výzkumy jsou anonymní. Vyplnění dotazníků trvá pár minut. IP adresa respondentů se nebude uchovávat. Využívat se budou souhrnné výsledky.