Vědci žádají prodloužení nouzového stavu, obávají se omikronu

Praha - Vědci z Učené společnosti ČR žádají vládu o prodloužení nouzového stavu a s ním spojených protiepidemických opatření. Obávají se růstu epidemie covidu-19 kvůli variantě omikron. Napsali to v otevřeném dopisu premiérovi Petrovi Fialovi (ODS), který má ČTK k dispozici. Fiala v minulých dnech uvedl, že jeho kabinet nebude žádat o prodloužení nouzového stavu vyhlášeného předchozí vládou Andreje Babiše (ANO). Stav nouze má skončit o vánočních svátcích. Podle Fialy je možné opatření dělat jinými prostředky v souladu s pandemickým zákonem. O případných dalších opatřeních chce Fialův kabinet jednat 29. prosince na základě čerstvých dat o variantě omikron z Velké Británie.

Vědci v dopise uvedli, že pokud bude vláda čekat na vyhodnocení dat z Británie a až poté zasahovat, může vystavit společnost nadbytečnému riziku. "Prodloužení nouzového stavu dávalo šanci, abychom už potřetí nepodcenili pandemickou situaci, a to v době, kdy v evropských zemích na západ od nás již nastoupila vlna výrazně nakažlivější varianty omikron," napsali. Podle nich hrozí opakování scénářů z loňského října, loňské doby předvánoční i letošního října a listopadu. Připomněli, že rozvolnění loni před Vánocemi vedlo poté k dramatickému nárůstu počtu nemocných i zemřelých.

Důsledky opatření přijatých se zpožděním podle vědců dopadají nejen na zdraví a životy jednotlivců, ale také na hospodářský, kulturní a společenský život. "Další vlna epidemie při neprodloužení nouzového stavu může znamenat také snížení věrohodnosti nově se konstituujících orgánů vlády. To je to poslední, co v současné době společnost potřebuje," doplnili vědci z Učené společnosti, která sdružuje významné vědce působící na českém území.

Žádají proto vládu, aby věc ještě jednou zvážila a učinila kroky umožňující prodloužení nouzového stavu a na něj navázaných opatření. Pod dopis se podepsal mimo jiné předseda rady Učené společnosti ČR a fyzikální chemik Pavel Jungwirth, místopředsedové biochemik Libor Grubhoffer a imunoložka Blanka Říhová. Prodloužení stavu nouze vládě už dříve doporučili také odborníci ze skupiny MeSES kolem epidemiologa Petra Smejkala.