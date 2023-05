Vědci z Polytechnické univerzity ve Valencii pracují na vývoji čipu pro včasnou detekci rakoviny

Vývoj čipu je součástí evropského projektu, který si klade za cíl přinést revoluci v oblasti biomedicínské diagnostiky a zobrazování.

Výzkumní pracovníci z Polytechnické univerzity ve Valencii pracují na vývoji čipu pro včasnou detekci rakoviny a infekčních onemocnění. V současné době existují pouze objemná a velmi drahá zařízení pro detekci tohoto typu onemocnění. Díky novému zařízení by mohla být sledovací technika univerzální a také by byla schopna detekovat buňky před projevem onemocnění. Do konce roku 2025 chtějí mít funkční zařízení pro testování na skutečných pacientech. Celkový rozpočet na vývoj tohoto čipu je tři miliony eur.