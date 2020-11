Vědci z ostravské vysoké školy vyvíjejí revoluční UV roušku

Ostrava - Vědecký tým Centra pokročilých inovačních technologií VŠB-Technické univerzity Ostrava (CPIT VŠB-TUO) vyvíjí revoluční UV roušku, která by měla pomoci proti šíření nového koronaviru. Zatímco běžnými rouškami mají lidé především chránit své okolí, UV rouška ochrání i samotného uživatele. Novinářům to řekl vedoucí projektu Roman Fojtík. Cenu UV roušky odhaduje na zhruba 1000 korun při životnosti několika tisíc hodin.

Fotogalerie

Při vývoji roušky tým využil zkušeností z vývoje reaktorového filtru Subveco, který představil na jaře. Na rozdíl od tohoto novátorského filtru by se ale UV rouška měla dát snadněji certifikovat, a dostat se tak rychleji do výroby. Její funkčnost ověří Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě.

"Snažíme se dokončit základní vývoj před Vánoci, abychom to mohli následně předat firmě, která by si potom měla zajistit certifikaci svého produktu, který potom bude vyrábět," řekl Fojtík. CPIT jedná s několika firmami. "Máme jednu firmu, která je už připravena na výrobu, má už připravené i prostory. Věříme, že se to rychle dořeší," řekl vědec.

Reaktorový filtr Subveco zářením dezinfikuje vdechovaný vzduch, čímž uživatele chrání před viry a bakteriemi. UV rouška rovněž využívá reaktorovou součást. Kromě toho je ale její součástí i mechanická kartuš s certifikovanými materiály.

Fojtík řekl, že původní zařízení reaktorového filtru je do jisté míry revoluční. Kvůli tomu ale neexistují certifikační metody, kterými by se mohlo prokázat, že zařízení opravdu funguje. U UV roušky by oproti tomu mělo být možné využít současných certifikací.

Původní reaktorový filtr funguje tak, že zařízením prochází dezinfikovaný vzduch, který se ničím nebrzdí a uživatel může plynule dýchat. "U UV roušky využíváme certifikovaného prvku, přes který prochází vzduch. Reaktorová součást tam je, ale je tam ještě mechanická kartuš, která zpomaluje dýchání, což je nevýhoda, ale výhoda je, že je to mnohem jednodušeji certifikovatelné," řekl Fojtík.

UV rouška může fungovat ve dvou variantách. "Jedna varianta je šroubovací, abyste to mohli použít do masek, polomasek i do štítů nebo brýlí. A potom je druhá varianta, která by měla být přímo integrovaná v nějaké, řekněme, příjemné polomasce, tak abyste si to mohli jednoduše nasadit a používat místo roušky," řekl Fojtík. Roušku podle něj bude možné využít i v budoucnu v souvislosti s jinými infekčními nemocemi, než je covid-19.

Na vývoji UV roušky tým pracuje asi od května. "Od jara jsme vyvíjeli reaktorový filtr. Velké zkušenosti, které jsme získali na tom vývoji, jsme potom přenesli do tohoto projektu, který byl na začátku takový spíš okrajový. Nakonec se ukázalo, že to je nejrychlejší cesta, jak to dostat mezi lidi," řekl Fojtík.

Dodal, že tým CPIT chce dotáhnout do konce i projekt samotného reaktorového filtru. Kvůli neexistujícím metodám certifikace to ale bude věc na velmi dlouhou dobu.