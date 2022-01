Vědci z NASA ve vesmíru rozvinuli Webbův teleskop, spustí ho asi za pět měsíců

Washington - Vědci z americké vesmírné agentury NASA dokončili rozvinutí teleskopu Jamese Webba, který do vesmíru vynesla raketa složený 25. prosince. Informovala o tom agentura AFP. Tento dosud největší a nejvýkonnější vesmírný teleskop začne fungovat asi za pět měsíců.

Teleskop Jamese Webba je příliš velký na to, aby se vešel vcelku do rakety, takže do vesmíru cestoval složený. Na jeho postupném "rozbalování" se podílely desítky inženýrů. Nejobtížnější krok - rozvinutí tepelného štítu, skládajícího se z pěti vrstev speciálního materiálu - se jim podařil začátkem týdne. Posledním krokem bylo nyní rozložení dvou zrcadel, z nichž to větší má průměr 6,5 metru.

Teleskop Jamese Webba je stále na cestě na svou konečnou pozici, které je 1,5 milionu kilometrů daleko od Země, tedy čtyřikrát dál, než je Měsíc. Až tam koncem ledna dorazí, bude jeho systémy čekat pět měsíců vědeckých a kalibračních testů, nastavení teleskopu a aktivace přístrojů. Nejlepší snímky by se podle expertů mohly začít objevovat přibližně půl roku po vypuštění do vesmíru.

Nový obří teleskop by měl dohlédnout do počátků existence našeho vesmíru, kdy se před 13,5 miliardy let formovaly první hvězdy a galaxie. Podle NASA bude přímo pozorovat dosud neviděnou část prostoru a času. Zařízení je navrženo tak, aby "vidělo" infračervené světlo, jež k nám v této podobě od nejvzdálenějších objektů nyní přichází.