Vědci z AV vyvíjejí biosenzor pro zjištění koronaviru

Praha - Biosenzor, který má odhalit koronavirus v tekutinách i na površích vyvíjejí vědci z Fyzikálního ústavu Akademie věd (AV). Hotový by mohl být do několika měsíců. Podle AV by odhalil virus dříve, než se u lidí začnou tvořit protilátky. Za Akademii věd to v dnešní tiskové zprávě uvedla Markéta Růžičková.

Podle vedoucí týmu Hany Lísalové má být biosenzor vysoce citlivý, přenosný a má odhalit virus nejen v tělních tekutinách, ale i ve stěrech z obleků či v obyčejné vodě.

Biodetekční systémy jsou založeny na bázi ultra-rezistentních polymerních povrchů a při kontaktu s biologickými médii neztrácejí funkční rozpoznávací vlastnosti. Základ biosenzoru jsou výměnné polymerní biočipy.

Rychlejší přípravě napomáhá to, že se navrhovaný postup odvíjí z procesu, který už vědci předtím řešili. Pracovali totiž vývoji biodetekčního systému pro rychlé odhalení patogenů v potravinách.

"Během dvaceti minut jsme například přímo detekovali bakterie Escherichia coli O157:H7 nebo Salmonella typhi v homogenizovaném hamburgeru,” podotkl Alexandr Dejneka, který na vývoji biosenzoru spolupracuje. Bakterie se podařilo prokázat už v řádu jednotek na mililitr vzorku. Podobnou citlivost zaznamenali i při detekci viru hepatitidy A v dalších vzorcích potravin.

Budoucí testování systému je pak podle AV předběžně domluveno na Parazitologickém ústavu Biologického centra AV a Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Vědci předpokládají, že pokud půjde výzkum dobře i nadále, mohly by připravit funkční prototypy do několika měsíců. Na akademických pracovištích podle AV mohou vzniknout stovky biočipů, pro rozsáhlejší výrobu by pak bylo nutné navázat spolupráci s firmami.