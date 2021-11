Vědci vaří pivo ze ztvrdlého neprodaného chleba, chtějí omezit plýtvání jídlem

Brno - Klasický český ležák vaří z neprodaného ztvrdlého chleba vědci z Agronomické fakulty (AF) Mendelovy univerzity v Brně. Od začátku projektu už připravili 30 receptur ležáku. Chtějí tak mimo jiné omezit plýtvání potravinami. Univerzita o tom informovala v tiskové zprávě.

"I nespotřebované pečivo je svým způsobem odpad. V žádném případě se tím nemyslí nějaké znečištěné nebo zplesnivělé pečivo, ale to ztvrdlé, které se nestihlo prodat," uvedl Milan Geršl z Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky AF.

Vědce inspirovaly postupy z USA a Velké Británie, kde se už podobným způsobem pivo vaří. Používají se ale odlišné druhy pečiva, a vzniklé pivo se tak nepodobá tomu klasickému českému. Vědci si proto dali za cíl připravit recepturu klasického českého ležáku, který by se dal uvařit z různých typů chleba.

V projektu pivo vzniká dvěma způsoby. Jedna skupina vaří pivo čistě z nespotřebovaného pečiva, druhá používá chleba vlastnoručně upečený. Díky obsahu obilnin je možné pečivem nahradit část sladu. "Když připravujeme nové receptury a použijeme nějaké anonymní pečivo z tržní sítě, musíme udělat jeho rozbor. Zjišťujeme, kolik obsahuje tuků nebo soli. Proto jsme se rozhodli jít i tou cestou, že si pečivo připravíme sami a následně zkoumáme, jaký vliv mají různé chleby na finální pivo," uvedl Tomáš Gregor z Ústavu technologie potravin AF. Vědci mění obsahy tuků v pečivu, pečou chleba kváskový nebo s použitím kvasnic.

Za poslední dva roky připravili vědci 30 receptur českého ležáku, z toho dvě plánují do konce roku přihlásit jako užitný vzor. Ten by potom mohli využít velké i malé pivovary nebo lidé, kteří si vaří vlastní pivo pro svou spotřebu.

Vědci nyní plánují vyzkoušet i jiné druhy piv. Uvařit chtějí silného portera nebo ALE, tedy svrchně kvašené pivo. "Pil jsem asi všechny várky, které jsme doteď připravili, a všechna piva byla dobrá. Samozřejmě u pití tady těch alternativních nápojů musí být lidé otevření novým věcem, jinak vůbec nemá smysl je dělat. Když dám do piva půlku chleba, vždycky to bude chutnat odlišně. Zase tak vzdálené klasickým pivům to ale není," dodal Gregor.

V případě užitných vzorů jsou vědci konzervativnější. Přihlášené receptury budou podobné klasickým českým ležákům s velmi podstatnou sladovou chutí, budou více chmelené a hořké.