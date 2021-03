Vědci: V kampani je třeba zdůraznit, že vakcíny byly otestovány

Praha - V očkovací kampani je zásadní dát důraz na to, že vakcíny byly dostatečně testovány. Potřebná je také cílená komunikace k určitým skupinám obyvatel. Na dnešní konferenci Univerzity Karlovy to zaznělo v panelu věnovaném vědě. Účastníci reagovali na dotaz, jak důležitou roli sehrála v nedůvěře vůči očkování slabá vakcinační kampaň.

Mediální analytik Josef Šlerka řekl, že důvěra v očkování obecně je v Česku velmi vysoká. "Třiadevadesát procent Čechů je očkováno proti základním chorobám," podotkl. "Když se podíváme do výzkumů, tak vidíme, že tam zůstává jeden argument silně zastoupen. V těch zhruba 33 procentech co dnes říkají, že by se spíše nedali, nebo vůbec nedali (očkovat proti covidu). A to je důvěra v dostatečnou otestovanost," řekl.

Podle Šlerky by vhodná kampaň neměla být ve stylu: "pojďte se očkovat", neboť většina lidí k Česku je na očkování pozitivně naladěna. Musí klást důraz na to, že vakcíny jsou řádně otestované.

"Mě dlouhodobě trápí, že se nepodávají informace cílené pro určité skupiny obyvatel," uvedla demografka Dagmar Dzúrová. Kritizovala, že očkování nejstarších skupin obyvatel bylo postaveno na základě toho, že se lidé měli sami přihlašovat. "Podle mě to mělo být uděláno obráceně. Tedy tak, aby byli všichni dáni do systému, osloveni," zdůraznila. Nyní tak podle ní není známo, kolik lidí mimo systém vůbec dostalo nabídku na očkování.

Podle viroložky Ruth Tachezy je závažné, že kampaň nezačala hned, jak se vědělo, že vakcína přijde. Převládly tak dezinformace, které se nyní špatně vyvrací, dodala.

Šlerka jako další problém vidí i to, že se očkování prezentuje jako jakási tečka na konci. "My vlastně úplně nevíme, jestli náhodou nedojde k nějakým mutacím, nevíme, jestli to očkování nebudeme muset opakovat," řekl. Při možném opakování očkování tak podle něj lidé zase zažijí situaci, kdy se jim slíbilo něco, co pak neplatilo.

V úterý zdravotníci podali 36.230 dávek vakcíny proti covidu, to je asi o 12.000 méně než ve stejný den minulého týdne. Aspoň jednu dávku očkovací látky dostalo k úternímu večeru 1,033.273 lidí v Česku, obě potřebné dávky má zatím 384.841 obyvatel.