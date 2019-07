Vědci v Africe vypustili geneticky modifikované komáry

Ouagadougou - Vědci v západoafrické Burkině Faso vypustili v rámci kampaně proti malárii geneticky modifikované komáry. Informoval o tom dnes server BBC. Pokus má sloužit k lepšímu pochopení nemoci, hmyz je podle výzkumníků neschopný reprodukce.

Vědci, kteří pracují pod hlavičkou projektu Target Malaria a státního Výzkumného institutu pro zdraví (RIHS), vypustili samečky komárů v městečku Bana na západě země.

Vypuštění hmyzu schválily státní úřady, kritici však projekt zpochybňují. Podle nich není jisté, zda výzkum přinese nějaké výsledky, a obávají se zdravotních rizik.

Podle Target Malaria není cílem projektu snížit výskyt nemoci, ale poskytnout výzkumníkům cenná data pro boj s ní. RIHS potvrdil, že vypuštění komárů do volné přírody splňuje všechny etické a regulační podmínky, s pokusem souhlasila během jednání i místní komunita.

Malárií, kterou způsobuje bakterie přenášená samičkami komárů, se podle Světové zdravotnické organizace (WHO) ročně nakazí přes dva miliony lidí, skoro čtvrtina pak nemoci podlehne. Nejvíce ohroženi jsou obyvatelé subsaharské a tropické Afriky, obzvláště děti do pěti let. V Burkině Faso za loňský rok na malárii zemřelo přes 4000 lidí, nemoc ve státě s populací 1,5 milionu zasáhla přes 12.000 osob.

V květnu se v zemi konal jiný výzkum, který testoval geneticky modifikovanou houbu schopnou zabíjet komáry rodu Anopheles, kteří malárii přenášejí. Pro potvrzení laboratorních testů vědci v Burkině Faso postavili falešnou vesnici, kterou obklopili moskytiérou. Houba v pokusném prostředí úspěšně zahubila velkou část přenašečů, ostatní hmyz ale neohrozila.