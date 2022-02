Vědci: Útokem na Ukrajinu zahájilo Rusko válku v rozporu s právem a etikou

Praha - Ruská federace dnes útokem na Ukrajinu zahájila nespravedlivou válku jako agresor, jehož činy jsou v rozporu s právem a etikou. Ve svém dnešním prohlášení to uvedli vědci z mezioborového Centra Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice, které sdružuje odborníky ze tří pracovišť Akademie věd ČR (AV) a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (UK). ČTK o tom informovala mluvčí AV Markéta Růžičková. Vedení Ruska se podle vědců rozhodlo uvrhnout svět zpět do doby imperialismu a dobyvačných válek. Ukrajině je podle nich nutné poskytnout podporu.

Vědci z Centra Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice poukázali na to, že dlouhá historie válčení mezi státy v minulosti vedla k dodnes respektované etické doktríně o spravedlivé válce. Doktrína určuje, za jakých podmínek je vstup do válečného konfliktu a jeho vedení správné a kdy je naopak agresivní. Vstoupit do války je podle ní legitimní při útoku agresora a ohrožení suverenity státu. Současná válka Ruské federace proti Ukrajině podle vědců podmínky pro spravedlivou válku nesplňuje.

"Teorie spravedlivé války uznává, že mohou nastat humanitární situace, kdy je vojenský zásah na území jiného státu legitimní, například pokud zde probíhá genocida nějaké skupiny obyvatel (humanitární válka). Podle všech spolehlivých informací z nezávislých médií ovšem na Ukrajině žádná genocida ruského obyvatelstva neprobíhá," uvedli vědci. Reagovali tak na slova ruského prezidenta Vladimíra Putina, podle kterého je útok na Ukrajinu snahou o záchranu ruských občanů, kteří tam žijí.

"Ruská invaze na Ukrajinu je tudíž neospravedlněnou agresí, která si vyžádá mnoho nevinných lidských životů, obrovské ekonomické ztráty a krizi mezinárodních vztahů," shrnuli vědci. Podotkli, že podle nejnovějších zpráv se rovněž zdá, že ruská armáda porušuje i pravidla vedení války a útočí na civilisty. "Je-li tomu tak, staví se na úroveň válečných zločinců," míní akademici.

Rusko podle nich vyvolalo mezinárodní konflikt v době, kdy se lidstvo sotva vyrovnalo s epidemií covidu-19 a místo války by mělo napnout síly spíše ke zmírnění následků nadcházející klimatické změny nebo sociálních dopadů robotizace.

Nyní je podle vědců nutné poskytnout Ukrajině informační, logistickou a materiální podporou, stejně jako zasáhnout Rusko ekonomickými sankcemi. Jaké další prostředky k obraně svobodného světa bude nutné použít, ukáže další vývoj, dodali.

Centrum Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice (CEVAST) vzniklo jako mezioborová platforma v roce 2018. Spojuje odborníky z Filosofického ústavu AV, Ústavu informatiky AV, Ústavu státu a práva AV a Přírodovědecké fakulty UK. Cílem centra je studium etických a sociálně-politických otázek souvisejících s umělou inteligencí, robotikou a biotechnologiemi. S nastupující pandemií covid-19 se vědci zaměřují také na témata spojená s etikou pandemie. Výzkum je součástí programu Strategie AV21.