Vědci tvrdí, že osmi změnami životního stylu si lidé prodlouží život

Londýn - Osm změn životního stylu, jako je správné stravování či kvalitní spánek, může prodloužit život až o 20 let. Napsal to list The Guardian s odkazem na studii, která zjistila, že lidé budou pravděpodobně žít déle, i když provedou jen drobné změny nebo si zdravé návyky osvojí až v pozdějším věku.

Kromě zdravé stravy a spánku může život prodloužit i fyzická aktivita, zvládání stresu či vyhýbání se nadměrnému pití alkoholu. Pokud lidé chtějí žít déle, neměli by také kouřit cigarety nebo být závislí na opioidech, a měli by se naopak věnovat rozvíjení pozitivních sociálních vztahů.

Osvojení zdravého životního stylu je kromě osobní pohody důležité i pro veřejné zdraví, naznačují výsledky výzkumu. Čím dříve člověk začne, tím lepší jsou výsledky, ale i malé změny ve 40, 50 nebo 60 letech jsou prospěšné, tvrdí studie.

V kombinaci by těchto osm změn mohlo mít podstatný vliv na délku života a prodloužit ho o desítky let, uvedli vědci.

Fyzická neaktivita, užívání opioidů a kouření měly největší souvislost s předčasným úmrtím. Účastníci studie, kteří tyto činnosti uvedli, měli o 30 až 45 procent vyšší riziko úmrtí během sledovaného období. Naproti tomu stres, nadměrné pití alkoholu, špatná spánková hygiena a nezdravá strava byly ve sledovaném období spojeny s přibližně o 20 procent vyšším rizikem úmrtí, uvedla studie.

Vzhledem k pozorovacímu charakteru výzkumu však práce nemůže prokázat příčinnou souvislost mezi zjištěnými faktory a rozdíly v délce života.

Odborník na kardiovaskulární a metabolické zdraví z Glasgowské univerzity Naveed Sattar upozornil, že výsledky mohla ovlivnit řada dalších faktorů, přesto ale závěry studie uvítal.

"Tyto údaje přispívají k názoru, že na tom, jak žijeme, záleží stejně, ne-li více, než na lécích, které dostáváme k prevenci nebo léčbě řady chronických onemocnění. To znamená, že se nemůžeme jednoduše léčit, abychom byli zdraví, a že vždy záleží na životním stylu," uvedl Sattar.

Autoři studie pro výzkum čerpali data z dotazníků a lékařských záznamů shromážděných v letech 2011 až 2019, které se týkaly až 700.000 amerických veteránů ve věku od 40 do 99 let. Vědci chtěli zjistit, které faktory životního stylu souvisejí s delším životem. Během sledovaného období zemřelo 33.375 účastníků studie.