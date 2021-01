Vědci se bojí o indonéský Jurský park a komodské draky

Jakarta - Varan komodský je známý také jako komodský drak; tuto přezdívku plně opravňuje jeho váha, která může dosahovat více než 150 kilogramů, délka přes tři metry a zuby, za které by se nemusel stydět ani žralok. Aby toho nebylo málo, jeho kousnutí obsahuje jed, který lidské srdce zastaví během několika hodin - tedy pokud dříve nevykrvácí. Varan má ve zvyku do své kořisti zarýt zuby a trhat jí končetiny, napsal server The Week.

Ale jeho obávaná reputace je právě tím, díky čemu je tento ještěr tak přitažlivý pro jistý druh turistů - tedy pro ty, kteří jsou ochotní zaplatit za selfíčko s komodským drakem na pozadí. Pořádat placené výpravy za komodskými draky se stalo výnosným turistickým odvětvím na indonéském ostrově Flores a v jeho okolí, kde je původní domov varanů komodských.

Ve volné přírodě zbývá méně než 6000 varanů komodských. Přesto se v uplynulých letech do této oblasti vydávaly statisíce turistů, z nichž mnozí toužili právě po setkání s komodským drakem - až příliš mnoho vzhledem k tomu, že varan komodský je klasifikován jako zranitelný živočišný druh, což je předstupeň statusu ohroženého tvora.

A proto oficiální činitelé vymysleli plán. Zatímco turistický boom má nucenou pauzu kvůli pandemii nemoci covid-19, zahájili stavbu luxusního nového turistického střediska v Národním parku Komodo. To se má místo davů turistů zaměřit na menší skupinku "prémiových" návštěvníků, kteří by byli ochotní za setkání s varany zaplatit zhruba 1000 dolarů (asi 21.500 korun) za osobu.

Park, který si nechává platit od turistů za to, aby se mohli pokochat pohledem na obrovské ještěry přežívající z pradávných dob? Srovnání s Jurským parkem je nevyhnutelné. A tvůrci parku proti tomuto přirovnání nic nemají; architekti nového střediska doprovodili virtuální návrh stavby hlavní melodií z filmu.

Tím jen pustili vodu na mlýn aktivistům, kteří poukazují na skutečnost, že film je ve skutečnosti o následcích toho, když si člověk zahrává s přírodou. "Jurský park? Vážně?" říká Aloysius Suhartim Karya, místní turistický průvodce a bývalý strážce v Národním parku Komodo. "Tohle je chyba. Opravdu nechápu, co si vláda myslí."

Obavy, které vyvolává tento projekt, nemají nic společného s draky, které by popadl amok. Ochránci přírody se podle Aloysia bojí, že se park stane spouštěčem ekologické vraždy ještěrů.

"Tento ostrov je perlou Indonésie," dodal. "Je krásný takový, jaký je - čistý a skutečný. A to díky tomu, že tu nejsou žádné super-luxusní vymoženosti pro turisty. Ale oni ho teď chtějí změnit na zoo."

Kácení stromů, aby bylo možné park vybudovat, připraví o přirozené prostředí jak ještěry, tak jejich kořist. Otevření restaurace zamoří vzduch podivnými pachy, které naruší schopnost komodských draků ucítit kořist na kilometry daleko. "Ano, bude to bezpečné pro lidi, ale nebude to bezpečné pro zvířata," dodal Aloysius.

Než se po celé Zemi rozšířil covid-19, mohli turisté zaplatit místním průvodcům, aby je zavedli do džungle za varany komodskými, kteří se líně rozvalovali na slunci nebo okusovali mršinu divokého vepře. K útokům na lidi docházelo zřídka, ale průvodci s sebou nosili zašpičatělé hole, aby mohli zahnat varany od svých skupin.

Oficiální činitelé Národního parku Komodo tvrdí, že projekt Jurského parku krajinu nezničí. "Nepokáceli jsme jediný strom," prohlásil vysoký představitel parku.

Ovšem koncem loňského října ze staveniště unikla do médií fotografie, která propagaci parku značně pošramotila. Je na ní varan komodský zírající na nákladní vůz naložený kovovými výztužemi - a dva ustrašeně vypadající stavební dělníky, kteří před varanem utekli na střechu vozu.

"Tahle fotka mluví sama za sebe," řekl Aloysius. "Komodští draci nepotřebují lidi, aby za ně protestovali. Reagují sami svým vlastním způsobem. Vidí, že jim ničí jejich přirozené prostředí, a začínají mít vztek."