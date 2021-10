Vědci: Samice kondorů se dokážou rozmnožovat i bez oplodnění samcem

Los Angeles (USA) - Kriticky ohrožení kondoři kalifornští možná uniknou vyhynutí i díky schopnosti samic, které se dokážou rozmnožovat bez oplodnění samcem. Vědci ze zoo v San Diegu zjistili, že samice kondorů při několika příležitostech vyseděly vejce s mláďaty, která oplodnily samy a která nemají žádnou genetickou spojitost s dalším jedincem. Samice přitom sdílely voliéry s plodnými samci. Napsal o tom deník The Times.

Studie zveřejněná v odborném magazínu Journal od Heredity přinesla podle ornitologů první důkaz o tom, že kondoři se dokážou rozmnožovat partenogenezí, tedy bez účasti samce. Tento způsob rozmnožování je známý u jiných živočišných druhů - například u žraloků či varanů - a u ptáků byl dříve zdokumentován jen v případech, kdy samice neměly přístup k partnerovi.

"Je to skutečně ohromující objev. Vůbec jsme nepátrali po partenogenezi, ale nemohli jsme to nevidět," řekl spoluautor studie Oliver Ryder. Podle něj to před vědce klade otázku, zda tento způsob reprodukce nepoužívají i jiné druhy, o nichž se to zatím neví.

Kalifornský kondor je kriticky ohroženým druhem. V roce 1982 bylo ve volné přírodě posledních 22 jedinců, a ochránci přírody proto začali s jejich odchovem v zajetí. Do roku 2019 se počet kondorů zvýšil na více než 500, někteří se postupně vracejí do přírody. Černý dravec s bílým pruhem na spodní straně křídel a holou hlavou byl pro domorodé obyvatele Ameriky symbolem síly i díky svým loveckým schopnostem. Dokáže létat rychlostí až 90 kilometrů v hodině a vystoupat do výšky 4600 metrů.