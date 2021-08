Vědci poprvé natočili želvu obrovskou, jak aktivně loví a jí ptáče

Victoria - Výzkumníci natočili na Seychelách velkou suchozemskou želvu, jak loví a následně pozře ptačí mládě. Jde o první zdokumentovaný případ lovu želvy obrovské, která je považována za býložravce. Video překvapilo i samotné vědce, píše list The New York Times.

"Je to naprosto překvapivé a docela děsivé," prohlásil ekolog Justin Gerlach z Cambridgeské univerzity, který objev učinil. Ačkoli se má za to, že jsou tyto želvy býložravci, svou stravu občas obohatí o šnečí ulity či kosti z uhynulých zvířat. O tom, že by mohly aktivně lovit, se dosud jen spekulovalo. Podle Gerlacha kolovaly zvěsti, že někdy želvy pronásledují mláďata mořských ptáků, která vypadla z hnízda.

Ze záběrů, které pořídil, ale podle něj vyplývá, že tyto želvy aktivně loví. Nové chování mohla způsobit neobvyklá kombinace obrovské kolonie rybáků obecných, kteří hnízdí na ostrově Fregate, kde bylo video natočeno, a přítomných želv. Rybáci za sebou nechávají zbytky ryb a slabá mláďata a želvy se mohly na novou situaci adaptovat," uvedl Gerlach ve studii publikované ve vědeckém časopise Current Biology.

"To, co odhalil, je celkem záhada," řekl herpetolog James Gibbs z organizace Galapagos Conservancy, který se na výzkumu nepodílel. Gibbs studuje chování želv na Galapágách už 30 let a uvádí, že tito plazi si na ostrovech vybudovali zajímavé vztahy s ptáky.

"Želvy se někdy nadzvednou, natáhnou všechny končetiny a ocas a umožní pěnkavám, aby je zbavily klíšťat. Za ta léta jsem slyšel, že někdy spadnou, pěnkavy rozmáčknou a sežerou. Ale byly to anekdoty, já jsem tam strávil mnoho let a nikdy jsem to neviděl," uvedl herpetolog.

Z videa podle něj ale jasně vyplývá, že dotyčná želva nelovila poprvé. Měla zastrčený jazyk a přivřené oči, jako kdyby věděla, že jí od její kořisti může hrozit nebezpečí. Želvy přitom obvykle jedí s pomocí vystrčeného jazyka.

Podle Gibbse je možným řešením záhady skutečnost, že dotyčná želva je samička. Na ostrovech často chybějí zdroje vápníku, který želvy potřebují k tvorbě vajíček. Želva se mohla k lovu uchýlit, aby zajistila přežití další generace, dodal vědec.