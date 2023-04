Vědci objevili příčinu šedivění vlasů, za jev nejspíš mohou zaseknuté buňky

Londýn - Američtí vědci se domnívají, že se jim podařilo odhalit příčinu šedivění vlasů s přibývajícím věkem. Za fenomén podle nich mohou pigmentové buňky ve vlasových folikulech, které ztrácejí schopnost dozrávat, a nejsou tak vlasům déle schopny dodávat přirozenou barvu nebo odstín. Objev by mohl pomoci proces zcela zvrátit, napsal server BBC News.

Vlasy lidem rostou a vypadávají neustále - je to normální cyklus, který se opakuje po celý život. Nové vlasy vyrůstají z vlasových folikulů, které se nacházejí v kůži a v nichž sídlí také melanocyty produkující pigment. Melanocyty se také neustále rozpadají a obnovují. Nové se vytvářejí z kmenových buněk a právě tyto buňky se podle vědců "zasekly" v limbu u lidí, jejichž vlasy zešedivěly.

Jak vlasy stárnou, vypadávají a pak opakovaně dorůstají, stále větší počet kmenových buněk začíná zpomalovat. Přestanou se pohybovat po folikulu a ustálí se, čímž nedozrají v plnohodnotné melanocyty. Bez tvorby pigmentu vlasy zešednou, zbělají nebo zestříbrní.

Tým z Newyorské univerzity studoval tento proces u myší, které mají identické buňky, jež u nich určují brvu srsti. Pokud se jeho poznatky potvrdí u lidí, bylo by pravděpodobně možné vyvinout způsob, jak do budoucna předejít šedinám.

Podle Britské asociace dermatologů (BAD) by práce na melanocytech mohla také pomoci lidskému chápání některých druhů rakoviny a dalších onemocnění a jejich léčbě.

Není to poprvé, co vědci naznačili, že šedivění vlasů by mohlo být částečně vratným procesem. Jednou z možných příčin je podle dřívějších studií špatná strava. Někteří vědci také tvrdí, že stres může přispívat k tomu, že lidské vlasy zbělají, a navrhují, že odstranění příčin úzkosti by mohlo obnovit proces pigmentace - alespoň na chvíli. Jiné výzkumy naznačují, že o tom, kdy lidé zešediví, částečně rozhoduje genetika nebo DNA.

Zatímco někteří lidé raději skrývají šediny barvou, jiní je přijímají. Někteří se dokonce rozhodnou předběhnout přírodu a předčasně si obarví vlasy na stříbrno, bílo nebo na šedo.