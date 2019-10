Vědci objevili 20 nových měsíců Saturnu, má jich nejvíc ze všech

Washington - Vědci objevili 20 nových měsíců, jež obíhají Saturn, plynný obr je díky tomu planetou s nejvíce měsíci ve sluneční soustavě. Dosud měli odborníci za to, že s počtem 79 měsíců jich má nejvíce Jupiter, s těmi nově objevenými jich ale má Saturn o tři více, informovala agentura Reuters.

Tři nové družice jsou drobné, jejich průměr dosahuje pouze tří až šesti kilometrů. Za pomocí havajského teleskopu je objevil tým vedený Američanem Scottem Sheppardem z vědeckého institutu ve Washingtonu. "Saturn je měsíční král," uvedl Sheppard v prohlášení.

Vědci odhadují, že měsíce jsou pozůstatky jiných, větších družic, které se před dávnými časy roztříštily po střetu s asteroidem nebo kometou. "Tyto nové měsíce dokazují, že sluneční soustava bývala kdysi velmi chaotickým místem," řekl Sheppard, podle kterého většinu menších těles buď formující se planety pohltily, nebo je odmrštily mimo své gravitační pole.

Většina nových měsíců obíhá prstencovou planetu v opačném směru, než se Saturn točí; ve směru planety, jak je tomu většinou zvykem, obíhají pouze tři. Jedno z nově objevených těles obíhá Saturn v neuvěřitelné vzdálenosti 24 milionů kilometrů. Pro srovnání, Měsíc se nachází 386.000 kilometrů od Země.

Ačkoliv se donedávna mělo za to, že nejvíce družic má Jupiter, vědci vždy Saturnovy měsíce považovali za velmi zajímavé. Ledový měsíc Europa je podle NASA jedním z nejslibnějších míst v naší soustavě, které by mohlo obsahovat život - pod silnou vrstvou ledu se na jednom z pólu pravděpodobně nachází celý oceán. Zmrzlý povrch, který by mohl ukrývat životodárnou tekutinu, má i největší Saturnův měsíc Titan nebo gejzíry posetý Enceladus.