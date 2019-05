Vědci: Nárůstem CO2 by mohla do 2070 ubýt desetina hmoty dřevin

Praha - Do roku 2070 by mohlo zmizet deset procent hmoty dřevin, které jsou vázané na půdní houby především v chladném prostředí, pokud se budou zvyšovat emise oxidu uhličitého (CO2). Uvedli to vědci ze Stanfordovy univerzity, kteří společně s českými vědci z Akademie věd České republiky (AV ČR) a České zemědělské univerzity (ČZU) zmapovali vzájemně prospěšné vztahy mezi stromy, houbami a bakteriemi. V tiskové zprávě o tom dnes informovala AV ČR. Výsledky studie tým publikoval ve vědeckém časopise Nature.

V kořenech v lesní půdě si houby a bakterie vyměňují se stromy dusík za živiny. V teplejších lesích se vyskytují houby pronikající přímo do buněk kořene, zatímco chladnější oblasti svědčí houbám, které tyto buňky obklopují. Ty navíc dokážou zpomalit tempo rozkladu organické hmoty, ale vzrůstající teploty mohou jejich prostředí změnit natolik, že jej houby nemohou ovlivňovat. Nárůst emisí CO2 by tak mohl způsobit úbytek organické hmoty.

"Když pochopíme, jak stromy fungují s jinými druhy a jak se to mění v různých klimatických podmínkách, můžeme lépe předvídat dopady budoucích změn klimatu," řekl tropický ekolog z Biologického centra AV ČR Tom Fayle. Úbytek dřevin by vedl k nárůstu pbsahu uhlíku v atmosféře, jelikož by se snížilo množství hub ukládajících uhlík z atmosféry do půdy. "Je důležitá ochrana těchto posledních fragmentů lesů v rámci Evropy, protože jsou ohroženy lidskou činností," dodal spoluautor studie Miroslav Svoboda z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU.

Práce zmapovala přes 1,1 milionu lesních ploch a 28.000 druhů dřevin. "Studie zahrnula informace k 31 milionům stromů ze všech pěti lesnatých kontinentů. Tyto údaje umožnily objevit vazby, které nemohly být v globálním měřítku dříve ověřeny," sdělil spoluautor práce Emil Ciencala z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR.

Z českých zdrojů práce zahrnuje údaje projektu Remote Forest České zemědělské univerzity a také data z projektu Inventarizace krajiny CzechTerra, který realizoval Ústav pro výzkum lesních ekosystémů IFER.

Mapy z této studie představují stromy z více než 70 zemí a budou veřejně dostupné. Výzkumníci do budoucna plánují rozšířit svou práci i mimo lesy a pokračovat v objasňování toho, jak změny klimatu ovlivňují ekosystémy.