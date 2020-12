Vědci mohou přesně sledovat život vlka na Šumavě

Vědci mohou sledovat život samice vlka divokého na Šumavě. Šelmě kvůli tomu nasadili telemetrický obojek. Jde o prvního přesně monitorovaného vlka na území České republiky. ČTK to řekl mluvčí šumavského národního parku Jan Dvořák. "Je to opravdu veliký úspěch. Odchytit divokého vlka v žádném případě není jednoduchý úkol. Je to velmi inteligentní zvíře, které dokáže snadno objevit skrytou past a systematicky se jí vyhýbat," uvedl vedoucí výzkumného projektu Aleš Vorel z České zemědělské univerzity. Odchyt trval několik měsíců. Vědci a pracovníci šumavského parku rozmístili v terénu několik pastí. Do jedné z nich se samice chytila. Vědci ji pak uspali a nasadili jí na krk obojek. Po probuzení ji pustili do volné přírody. ČTK/Jan Mokrý