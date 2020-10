Vědci: Část ceny za černé díry by měla patřit i Hawkingovi

Praha - Trojice laureátů letošní Nobelovy ceny za fyziku výrazně posunula obor a ocenění si zaslouží. Němec Reinhard Genzel a Američanka Andrea Ghezová věnovali výzkumu vedoucímu k poskytnutí přesvědčivých důkazů o supermasivní černé díře v centru naší galaxie desítky let. Nezpochybnitelný je i přínos britského fyzika a matematika Rogera Penrose. Část ceny by ale měla patřit i britskému astrofyzikovi Stephenu Hawkingovi, který Nobelovu cenu nikdy nedostal a posmrtně ji není možné získat. Vyplývá to z vyjádření vědců, které ČTK oslovila.

Podle Jiřího Svobody z Astronomického ústavu (AÚ) Akademie věd ČR Penrose v podstatě rozvinul Einsteinovu teorii relativity na výzkum černých děr a Nobelovu cenu si "určitě zasloužil". Podobně mluví i další vědec z AÚ Michal Bursa. "Plně souhlasím s tím, že si Nobelovu cenu zaslouží, ale velký podíl v tom, co dělal, měl i Stephen Hawking. Myslím, že část té ceny by měla patřit i jemu. Ale to už nejde," konstatoval astrofyzik. Hawking zemřel před v březnu 2018.

"Práce Rogera Penrose je čistě teoretická. On ukázal, že pokud vezmete objekt a stlačíte ho pod nějakou mez, tak potom už tu gravitaci nic nepřemůže a nic nezachrání ten objekt od toho, aby nevyhnutelně skončil v singularitě, která je potom obklopena něčím, čemu říkáme horizont událostí. Takovou pomyslnou hranicí. A toto dohromady je to, čemu říkáme černá díra," popsal pak Bursa.

"Tým Genzela a Ghezové se velmi jasně zasloužil o to, že se podařilo zjistit, jaká je hmotnost černé díry v centru naší galaxie. Vytvořili metodiku, jak tu hmotnost určit. A videa, která popisují pohyb hvězd v okolí té černé díry jsou velmi zajímavá. Myslím, že to výrazně přispělo k rozvoji astrofyziky," řekl k dalším dvěma laureátům Jiří Krtiška z Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Masarykovy univerzity. Bursa pak filmy z průběžného pozorování označil "za úžasné kosmické divadlo." "Kdysi jsem řekl, že je to jeden z deseti nejvýznačnějších astronomických výsledků moderní dekády," podotkl vědec.

"Ve středu galaxie nic nevidíme. Jen sem tam něco blikne, vidíme hvězdy, které obíhají kolem něčeho, co je černé a neviditelné. A z těch oběžných drah hvězd se Keplerovým zákonem dá spočítat, že to těleso uprostřed musí mít hmotnost nejméně čtyři miliony hmotností Slunce," popsal práci laureátů vědec. "Z rádiových pozorování se zase dá zjistit, že oblast, ze které přichází nějaká emise radiová, radiové záření, není větší, než je třeba vzdálenost od Slunce k Zemi. Čili asi jedna astronomická jednotka," dodal. Astronomie a fyzika podle něj nezná jiný objekt, který by splňoval to, že je tak těžký a přitom tak malý, než je černá díra. "Ale to samozřejmě není jediná věc, na základě které si dnes už skoro jistě myslíme, že je tam černá díra," uvedl vědec.

Svoboda upozornil, že podíl na úspěchu výzkumu Genzela a Ghezové mělo jak vypilování výzkumu, tak i pokrok v technice. "Pozorování se stále zdokonalovala, takže bylo vidět i na pohybu hvězd, že se přesně chovaly tak, jak předpovídá Einsteinova teorie relativity, že tam dochází ke stáčení drah, to jsou vlastně nejnovější objevy teď z minulých let," poznamenal Svoboda. Na základě trojice vypozorovaných "milníků" souvisejících s touto teorií pak podle Bursy Mezinárodní astronomická unie "prohlásila černou díru za černou díru". "Takže je logické, že za to následně teď přichází udělení Nobelovy ceny," uzavřel vědec.