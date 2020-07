Večerníček Krysáci připomíná výstava ve Zlíně

Zlín - Oblíbený večerníček Krysáci a knihu Jiřího Žáčka, která na motivy seriálu vznikla, připomíná ode dneška výstava v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Lidé si ji budou moci prohlédnout až do 27. září. ČTK to sdělila Petra Štrofová, mluvčí zlínského Baťova institutu, ve kterém muzeum sídlí.

"Návštěvníci uvidí ve zlínském muzeu trojrozměrné scény, respektive známá místa s typickými miniaturními rekvizitami z jednotlivých dílů večerníčku, a do nich zasazené seriálové postavičky Hodana, Huberta, Edy, Ludvíčka a dalších," uvedla Štrofová.

Animovaný seriál, jehož děj je zasazený na Valašsko, vznikl podle scénáře Cyrila Podolského a Martina Šinkovského ve zlínských filmových ateliérech. Večerníček sleduje osudy dvou krys, laboratorního potkana a trpaslíka, kteří žijí na smetišti a potkávají se s jeho dalšími obyvateli.

Na oblibě večerníčku mají zásluhu i hlasy Bolka Polívky a Jiřího Pechy, kteří hlavní hrdiny namluvili. "Nejen samotné příběhy, ale především vlídnost a důvtip postaviček, předurčila úspěch seriálu nejen u dětí, ale i u dospělých. Na televizních obrazovkách se objevila jeho první řada poprvé v roce 2008 a vzápětí získala filmovou cenu Elsa, televizní obdobu Českých lvů," uvedla Štrofová. Podle seriálu napsal později Žáček dvě knihy s ilustracemi Ivana Mračka.

Součástí doprovodného programu výstavy budou dětské dílny s názvem Filmová buřinka. Děti si při nich vyzkoušejí filmové kouzlo animace, díky němuž se nehybné předměty na filmovém plátně pohybují jako živé. Dílny se uskuteční v termínech 16. a 30. července a 20. srpna, vždy od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00. Po dobu letních prázdnin nabízí Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně volný vstup do svých výstav a expozic pro děti do 18 let.