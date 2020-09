Večerní utkání EL mezi FSCB a Libercem se odehraje

Giurgiu (Rumunsko) - Večerní utkání 3. předkola fotbalové Evropské ligy mezi FCSB a Libercem se navzdory masivnímu výskytu koronaviru v rumunském týmu odehraje. Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) schválila domácím novou patnáctičlennou soupisku a přes zdravotní rizika povolila, aby se zápas uskutečnil. FCSB má aktuálně 15 pozitivně testovaných hráčů na covid-19 a další nakažení jsou v realizačním týmu. Vedení klubu proto narychlo doplnilo kádr novými hráči.

"Domácí klub nás právě informoval, že mu UEFA schválila novou patnáctičlennou soupisku pro dnešní zápas. Bude se hrát," řekl novinářům tiskový mluvčí Slovanu Liberec Tomáš Čarnogurský.

FCSB měl ve středu 13 nakažených hráčů a dnes dopoledne oznámil, že k nim přibyli útočník Dennis Man, který dal v posledních dvou soutěžních zápasech hattrick, a záložník Florin Tanase. Druhý jmenovaný měl stejně jako hlavní trenér Anton Petrea pozitivní nález už v minulém týdnu, další odběry jim sice vyšly negativně, ale posledními testy oba znovu neprošli. Mužstvo dočasně vede Mihai Pintilii.

"Musel jsem uklidňovat některé hráče, kteří se ptali, jestli situace není až příliš divoká, jak je možné, že to UEFA vůbec povolí. Sám si tu otázku pokládám, přestože nejsem ten, který v téhle době podléhá panice. Ten počet v klubu je velký a je jasné, že to tam ještě pokračuje. Takže potenciál toho, že budou po dnešním zápase v dalších dnech další nakažení, je veliký," řekl v nahrávce pro média liberecký trenér Pavel Hoftych.

"Bereme to tak, že nejsme vůbec v žádném styku s hráči FCSB mimo (zápas). Oni trénují doma v Bukurešti, my jsme dvě hodiny od ní. Máme vlastní kabinu, s kterou oni nemají nic společného. Jak se obecně tvrdí, tak na hřišti během vzájemných soubojů je na přenos tak krátká doba, že z toho strach nemáme. Pevně věřím, že si to rozdáme po sportovní stránce a máme na to, abychom postoupili," dodal Hoftych.

FCSB měl pouze okolo 10 hráčů do pole a v posledních hodinách se horečně snažil doplnit mužstvo. Podle serveru as.ro se nakonec majiteli klubu Gigimu Becalimu podařilo narychlo výhradně na utkání se Slovanem získat dvojici z Hermannstadtu. Jde o švýcarského útočníka Gorana Karanovice a křídelníka Davida Caiada, který má portugalský a lucemburský pas. Mužstvo doplnil také pravý obránce či záložník Gabriel Enache, jenž už v FCSB působil a nyní byl bez angažmá.

K utkání podle nařízení UEFA může tým nastoupit, pokud počet hráčů neklesne pod 13 a k dispozici je brankář. UEFA podle serveru chtěla, aby se zápas odehrál. Rumunský klub proto dostal výjimku a až do 15:00 tamního času mohl doplňovat tým. Podmínkou bylo, že noví hráči museli s negativním výsledkem projít testy na covid-19. Rumunský klub ve středu požádal o odklad utkání na sobotu, což však neprošlo.

FCSB čelí obrovským koronavirovým problémům od minulého týdne. Testy před zápasem 2. předkola Evropské ligy na půdě Bačky Topola odhalily 17 nakažených, z toho devět hráčů. Klub známější pod dřívějším názvem Steaua Bukurešť hrál v Srbsku značně oslaben a postoupil až po penaltovém rozstřelu. Po prodloužení skončil duel 6:6, byť Bačka měla dva vyloučené hráče. V neděli pak FCSB v rumunské lize zdolal nováčka Arges 3:0.

Covid-19 se však v mužstvu šířil dál a na seznam nakažených ve středu přibylo pět hráčů. Pozitivní test mělo také několik dalších členů realizačního týmu.

"Zjišťovali jsme si ty nově příchozí hráče. Je to absolutně netypické na úrovni pohárů. Pořád je to mužstvo FCSB s velmi silným majitelem, s velmi zajímavou postavou ve vedení. Pískají nás rozhodčí z Ázerbájdžánu, víme, jak vypadal zápas s Bačkou. Upozorňovali jsme hráče hlavně na absolutní disciplínu a koncentraci, aby zápas nebyl divoký. Hlavními slovy jsou naše aktivita a koncentrace," uvedl Hoftych.

Zápas s Libercem začne v 19:30 SELČ. Kvůli rekonstrukci trávníku nehraje FCSB v Bukurešti, kde sídlí, ale ve městě Giurgiu nedaleko hranic s Bulharskem. Celá kvalifikace Evropské ligy se kvůli koronavirové pandemii hraje jen na jedno utkání a bez diváků.

Rozhodnutí povolit odehrání dnešního zápasu je v ostrém rozporu s tím, jak UEFA postupovala před pár týdny v případě Slovanu Bratislava. Slovenskému šampionovi byl v srpnu zkontumován zápas 1. předkola Ligy mistrů na půdě Klaksvíku z Faerských ostrovů. V kádru Slovanu se před odletem objevily dva případy koronaviru, obě osoby zůstaly doma a testy celé výpravy byly negativní. Přesto faerské úřady odložily utkání o dva dny a poté, co měl jeden z dodatečně povolaných juniorů na místě pozitivní nález, byl duel zrušen. Slovan neuspěl s odvoláním u mezinárodní arbitráže.