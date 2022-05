Večerní turínské finále Eurovize bude s českým zástupcem, skupinou We are Domi

Ilustrační foto - Skupina We Are Domi během soutěže Eurovision Song Contest v Turíně. Itálie, 11. května 2022. Uprostřed Dominika Hašková se svou kapelou.

Ilustrační foto - Skupina We Are Domi během soutěže Eurovision Song Contest v Turíně. Itálie, 11. května 2022. Uprostřed Dominika Hašková se svou kapelou. ČTK/AP/Luca Bruno

Turín (Itálie) - V italském Turíně se dnes uskuteční finále mezinárodní písňové soutěže Eurovize (Eurovision Song Contest, ESC). Večer, jehož přímý přenos od 21:00 má na programu ČT2, zahájí vystoupení českého zástupce, skupiny We are Domi se zpěvačkou Dominikou Haškovou. Čeští zástupci se skladbou Lights Off postoupili ze čtvrtečního semifinále.

Dnes vystoupí 20 finalistů vybraných hlasováním a zástupci zemí takzvané velké pětky, a sice Itálie, Francie, Španělska, Británie a Německa. Finále 66. ročníku největší a nejsledovanější hudební soutěže na světě se stejně jako obě semifinálová kola koná v Itálii, protože odtud pochází vítěz loňského ročníku, rocková skupina Maneskin. V zemi dnešního vítěze se zase bude odehrávat příští ESC.

Za favorita považují média ukrajinskou skupinu Kalush Orchestra se skladbou Stefania. Mezi jejich soupeři budou vedle česko-norské tříčlenné formace We Are Domi a také například zástupci Portugalska, Švýcarska, Arménie, Ázerbájdžánu, Polska, Austrálie, Srbska či Belgie.

Česká zpěvačka Hašková se narodila ve Spojených státech, když její otec, hokejový brankář Dominik Hašek, hrál za tým Buffalo Sabres. Se svými parťáky, kytaristou Casperem Hatlestadem a klávesistou Benjaminem Rekstadem se seznámila během studia na hudební škole v britském Leedsu.

První ročník tohoto hudebního klání se konal v květnu 1956 a za nejslavnějšího vítěze v historii ESC je považována švédská skupina ABBA, která v roce 1974 prorazila hitem Waterloo. Mezi další věhlasné tváře, které v soutěži uspěly, patří Kanaďanka Céline Dionová, která v roce 1988 reprezentovala Švýcarsko. Česká republika se poprvé zúčastnila v roce 2007. Už v roce 1968 v soutěži, která se tehdy nazývala Velká cena Eurovize, vystoupil Karel Gott, ovšem jako zástupce Rakouska.