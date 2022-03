Večer filmových cen Český lev bude 5. března věnován i Ukrajině

Praha - Večer filmových cen Český lev, jejichž udělování se uskuteční 5. března v pražském Rudolfinu, bude věnován i aktuálnímu dění na Ukrajině. Během přímého přenosu České televize budou moci diváci přispět prostřednictvím dárcovských DMS na konto organizace Člověka v tísni. ČTK dnes o tom za pořádající Českou filmovou a televizní akademii (ČFTA) informovala Silvie Marková.

"Aktuální dění na Ukrajině se nás všech velmi dotýká, logicky se tak promítne i do sobotního předávání cen Český lev. Rozhodli jsme se proto mimo jiné neuskutečnit společenskou část večera a uspořené finance věnovat těm, kteří je v tuto chvíli nejvíce potřebují," uvedl prezident ČFTA Ivo Mathé.

Večerem diváky provede poprvé Jiří Havelka. Ceremoniál ponese rukopis scenáristy Petra Kolečka a režiséra Michaela Čecha. O hudební doprovod se postará kapela Blue Shadows v čele s Petrem Ostrouchovem.

Nejvíce nominací na Českého lva za rok 2021, shodně 13, získal debut režiséra Michala Nohejla Okupace a životopisné drama Zátopek režiséra, spoluproducenta a spoluautora scénáře Davida Ondříčka. S 11 nominacemi následuje fantaskní komedie Martina Šulíka Muž se zaječíma ušima. Filmová sonda do rodinných vztahů a světa komunikačních technologií Atlas ptáků režiséra Olma Omerzua získala devět nominací. O jednu méně dostalo romantické drama režiséra Jana Prušinovského Chyby.

O sošku Českého lva v 19 statutárních kategoriích se v závěrečném hlasování utká 25 titulů. Všech pět snímků s nejvíce nominacemi je v užším výběru mezi nejlepšími filmy i na cenu pro režiséra.

Satirické drama Okupace vyprávějící o tom, co se stane, když sovětský voják navštíví v době normalizace divadelní večírek, uspěl také v Cenách české filmové kritiky. Proměnilo čtyři ze šesti nominací. Stalo se nejlepším filmem roku 2021, snímek obdržel i cenu za režii a scénář, Nohejl je objevem roku. O nominacích 29. ročníku ocenění Český lev hlasovalo 184 členů z celkového počtu 354 členů ČFTA. Vybírali z 84 hraných, dokumentárních, animovaných a krátkých filmů i televizních děl, splňujících statut cen Český lev. Akademici už dříve snímek Zátopek nominovali do boje o Oscara v kategorii cizojazyčných filmů. Do užšího výběru se nedostal.

ČFTA již vyhlásila vítěze nestatutárních cen Českého lva. Cenu za nejlepší filmový plakát získali Aleš Najbrt, Jakub Spurný a Julie Vrabelová za výtvarný návrh pro film Zátopek. Za stejný film si odnesl Cenu filmových fanoušků i režisér David Ondříček. Snímek Zátopek byl na webu Česko-Slovenské filmové databáze oceněn nadprůměrnými 81 procenty.

Více informací k nominacím na cenu Český lev se nachází na stránkách organizátorů.