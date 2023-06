Večer dorazí extrémně silné bouřky, nelze vyloučit ani tornádo

Praha - V západní části Česka hrozí dnes večer a v noci na pátek extrémně silné bouřky. Mohou je doprovázet prudké nárazy větru o rychlosti kolem 110 kilometrů za hodinu, až pěticentimetrové kroupy a intenzivní přívalový déšť. Hlavně v Plzeňském a Karlovarském kraji nelze vyloučit ani tornádo, informovali dnes dopoledne ČTK meteorologové. Ve zbytku republiky se bouřky objeví také, ale mají být méně nebezpečné, vyplývá z aktuální výstrahy. Odpolední teploty dnes znovu překročí tropickou třicítku, po přechodu bouřek se v dalších dnech ochladí.

Výstraha na extrémně silné bouřky platí pro Prahu, část Středočeského a Jihočeského kraje a celý Plzeňský, Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj, a to od dnešních 18:00 do pátku 04:00. Ve zbytku Čech, na Moravě a ve Slezsku se silné bouřky mohou objevit do pátečních 07:00.

"Dnes v podvečer, večer a v části noci na pátek se přibližně v západní polovině Čech mohou vyskytnout extrémně silné bouřky. Hlavním rizikem budou velmi silné nárazy větru i kolem 110 km/h, velké kroupy i kolem pěti centimetrů a intenzivní krátkodobé přívalové srážky (i kolem 50 milimetrů). Večer nelze vyloučit zejména v Plzeňském a Karlovarském kraji vznik tornáda," uvedli meteorologové. V případě extrémně silných bouřek je podle nich třeba se připravit na výpadky v energetice, problémy v dopravě a škody na majetku.

Do ostatních částí Čech, na Moravu a do Slezska mohou v noci na pátek dorazit velmi silné bouřky, při nichž vítr bude foukat rychlostí kolem 90 kilometrů v hodině, kroupy mohou být dvoucentimetrové a napršet může zhruba 40 milimetrů vody. Výjimkou bude jihovýchodní Morava, kde budou bouřkové projevy nejslabší.

Silné bouřky zasáhly velkou část Česka už ve středu odpoledne a navečer. Objevily se takzvané supercely, kroupy, přívalové srážky a hlavně silný nárazový vítr, který v několika krajích zkomplikoval dopravu a způsobil výpadky v dodávkách elektřiny.