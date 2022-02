Večer do ČR dorazí další část amerického konvoje, první skupina ČR opustí

První část amerického vojenského konvoje přijela 16. února 2022 ráno do Rančířova na Jihlavsku, odkud bude pokračovat na cvičení na Slovensku.

Rančířov (Jihlavsko) - Večer do České republiky dorazí další část amerického vojenského konvoje. Jeho první skupina, která přijela v úterý večer, zároveň v noci opustí republiku. Odjezd jim na hraničním přechodu Břeclav může zkomplikovat protest dopravců. Státní i vojenská policie podle mluvčí generálního štábu Magdaleny Dvořákové situaci na hranicích monitorují a jsou připraveny reagovat. Protest ale zatím vážné dopravní potíže nezpůsobil. Unie autodopravců Slovenska dopoledne oznámila, že kvůli konvoji přeruší protest do dnešní půlnoci. Konvoj přes Česko přejíždí na alianční cvičení na Slovensku.

Přesunu, který je součástí cvičení Saber Strike 2022, se účastní asi 500 kusů techniky a 1200 vojáků. Do České republiky vstoupili první Američané u Rozvadova v úterý kolem 21:00. Oproti původnímu plánu nabraly jednotky zpoždění kvůli technické závadě na jednom z vozidel ještě v Německu. Po administrativních úkonech za doprovodu vojenských i státních policistů pokračovaly do Ostrova u Stříbra, kde měly technickou pauzu.

Následoval přesun do Rančířova u Jihlavy, kde pro ně čeští vojáci ve vojenském areálu připravili vytápěné stany i temperované kontejnery se sprchami a dalším sociálním zázemím. K dispozici je zdravotní tým a také stan pro izolaci vojáků, u nichž by se prokázal covid-19. V areálu může během přesunu konvoje odpočívat až 350 vojáků. Je tam také autoopravna a místo pro doplnění pohonných hmot.

Do Rančířova první američtí vojáci přijeli dnes ráno krátce po 4:00. Další dvě skupiny amerických vojáků do Rančířova dorazily v následujících hodinách, poslední krátce před 08:30, řekla ČTK Dvořáková. Večer z tábora po odpočinku vyrazí na hraniční přechod Břeclav, kde republiku opustí. Zároveň do Česka dorazí další část konvoje.

Na Rozvadov i do Rančířova budou američtí vojáci dojíždět v několika proudech denně. Poslední by měli Českou republiku opustit v úterý 22. února. Tábor jim poslouží i při návratu ze cvičení ve druhé polovině března.

Konvoj projede po českých silnicích v nočních hodinách v pěti částech. Každá je rozdělena na další tři až pět skupin, které následují s hodinovým odstupem kvůli plynulosti dopravy. Trasa vede z Rozvadova po dálnicích D5, D0, D1 a silnici I/38 do Rančířova, po odpočinku pak opět po silnici I/38 na dálnici D1 a D2. Z Česka odjíždí přes břeclavský hraniční přechod, na kterém dopravu komplikuje protest slovenských autodopravců. Podle Dvořákové státní i Vojenská policie situaci na hranicích monitorují a mají připraveny záložní varianty.

Každá část konvoje v Česku stráví maximálně 48 hodin. Armáda uvedla, že v každé skupině bude na českých silnicích maximálně 20 vozidel. Řidiče vyzvala, aby dbali pokynů policie a nevjížděli do konvoje. "Nepředjíždějte, pokud nemáte jistotu, že předjedete celý konvoj," uvedla. Podle Dvořákové se stejně jako v minulosti do cvičení zapojí 2. jezdecký pluk (2nd Cavalry Regiment), který je v současné době umístěn jako součást amerických vojenských sil v Německu.

Vojáci a technika armády USA se přes Česko přesouvali v minulosti už několikrát. Velkou pozornost vyvolal například konvoj asi 500 Američanů s více než stovkou vozidel, který projížděl Českem na jaře 2015 cestou ze cvičení v Pobaltí na domovskou základnu v Německu. Zprvu se ozývaly spíše kritické hlasy lidí z okruhu spolků kritizujících Severoatlantickou alianci (NATO) a sympatizujících s Ruskem. Při průjezdu ale nakonec americké vojáky vítaly tisíce jejich příznivců. V dalších letech pak následovaly i početnější konvoje.