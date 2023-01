Zlín - Ve zlínské zoologické zahradě se narodilo mládě tapíra čabrakového. Chovatelé samečka pojmenovali Coffee. V Evropě chová tapíry čabrakové 21 zoologických zahrad, populace čítá 45 jedinců, za uplynulých 12 měsíců se však podařila odchovat pouze tři mláďata, zlínské je v pořadí čtvrté, řekla novinářům mluvčí zahrady Romana Mikešová.

Fotogalerie

Jde o čtvrté mládě dvanáctileté Nadiry, která je ve zlínské zoo od roku 2013, a devítiletého Baru, jenž v zahradě žije od března 2014. Nadira své první mládě, samičku, porodila v roce 2016. Následoval sameček v roce 2018 a o rok později samička. Všechna tři mláďata našla nový domov v evropských zoo, podobně tomu bude s Coffee.

Coffee se narodil na konci loňského prosince, je mu zhruba měsíc. "Základní potravou je pro něj stále mateřské mléko. Už ale také zkouší potravu dospělých, ochutnává vitamínové granule, jablka, mrkev nebo rajčata," uvedla chovatelka Marcela Čechová. Při narození sameček vážil necelých deset kilogramů, nyní dvojnásobek. "Skvěle prospívá, je vitální. Samice je skvělá matka, vše bylo v pořádku," uvedla chovatelka.

Návštěvníci mohou samici s mládětem vidět v bývalém pavilonu slonů. Ubikace tapírů se rekonstruuje. "O samce se v současné době starají kolegové ve francouzské Zoo Lyon. Zpět do Zlína se vrátí po dokončení rekonstrukce ubikace tapírů," uvedla hlavní zooložka Markéta Horská.

Chov tapírů čabrakových má ve zlínské zoo delší tradici. V 80. letech minulého století se zde tapířímu páru narodil potomek. V roce 1984 byl po šesti letech chov tapírů ukončen. Do zoo se tapíři čabrakoví vrátili v roce 2013, kdy byla v asijské části zoo otevřena expozice Hala-Bala. "Získat pro zlínskou zoo tato vzácná zvířata bylo velmi obtížné. Představovalo to dva roky usilovné práce a jednání. Navíc sestavit harmonický pár může být poměrně náročná záležitost. Jsme proto opravdu rádi, že v našem případě se to povedlo a že nyní slavíme narození již čtvrtého mláděte," uvedla Horská.

Tapír čabrakový je největším druhem tapíra. Dospělí jedinci mohou vážit až 300 kilogramů. Jejich domovinou jsou subtropické a tropické pralesy jihovýchodní Asie. Milují vodu, jsou velmi dobří plavci. Ve volné přírodě patří mezi ohrožená zvířata. "Odhaduje se, že v současnosti zbývá posledních 5000 jedinců přežívajících v Barmě, Thajsku, Malajsii a na Sumatře. Na vině je především těžba exotického dřeva a přeměna deštného pralesa na zemědělskou půdu," uvedla mluvčí.