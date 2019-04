Zlín - Ve zlínské zoologické zahradě se narodilo mládě gibona stříbrného. Jde o velmi ohrožený druh, který je vzácný i v zoologických zahradách. Ve světě se chová pouze 90 jedinců, z toho 53 v Evropě. Za uplynulých 12 měsíců se včetně zlínského mláděte v evropských zahradách narodilo jen pět mláďat. Ve zlínské zoo jde o první odchov tohoto druhu gibona za dobu existence zahrady, řekl dnes novinářům zoolog Kamil Čihák.

Mládě se narodilo 9. února. "Je to výjimečné, protože těchto zvířat je málo, jednak v zajetí, navíc situace v přírodě je velmi nedobrá. Na Jávě jako jediném (místě) výskytu tohoto druhu je těchto zvířat stále méně a méně, protože dochází k devastaci jejich přirozeného prostředí, to jsou především pralesy," řekl ČTK Čihák.

Zlínské mládě je prvním potomkem jedenáctileté samice a o rok staršího samce, kteří jsou ve zlínské zoo od roku 2014. Sestavit vhodný chovný pár a dosáhnout reprodukce není podle Čiháka snadné. "Vidíme sami, že doba od příchodu po porod je poměrně dlouhá, zvykali si na sebe i prostředí," uvedl zoolog, podle kterého nyní chovatelé doufají v další mláďata.

O dvouměsíčním mláděti toho ošetřovatelé mnoho nevědí. "Porod probíhal doufám v pořádku, ne vždy je to možné vidět. Nehledě na to, že samice dokáže mládě perfektně schovat. Nějakou dobu jsme nevěděli, jak ho krmí. Nevíme o mláděti nic, neradi bychom ho i samici stresovali, takže jsme je zatím nechytali. Dokonce ani nevíme, jakého pohlaví mládě je. Nemáme možnost do toho zasahovat, ani nechceme. Jediné, co děláme, je dávat jim dobrou krmnou dávku," uvedl Čihák.

Mládě by mělo s rodiči zůstat několik let, poté se pro něj s koordinátorem chovu bude shánět nové místo a partner či partnerka.

Gibon stříbrný je dokonale přizpůsoben k životu v korunách stromů. Z větve na větev přeskakuje zavěšen za dlouhé paže. Jedním skokem překoná vzdálenost až deset metrů.