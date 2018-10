Zlín - Koalici ve Zlíně zřejmě vytvoří vítěz tamních komunálních voleb ANO s hnutím STAN a uskupením Rozhýbejme Zlín, které tvoří Svobodní, Soukromníci a Nezávislí. Klidné město starosty a televizního moderátora Vladimíra Kořena, které potřetí vyhrálo volby v Říčanech u Prahy, se dohodlo na koaliční spolupráci s Unií pro sport a zdraví Říčany. V Letohradu se po volbách koalice zřejmě nezmění.

Ve Zlíně zřejmě vytvoří koalici ANO, STAN a Rozhýbejme Zlín

Koalici ve Zlíně zřejmě vytvoří vítěz tamních komunálních voleb ANO s hnutím STAN a uskupením Rozhýbejme Zlín, které tvoří Svobodní, Soukromníci a Nezávislí. Koalice se možná ještě rozšíří o dalšího člena. ČTK to dnes sdělil v tiskové zprávě mluvčí zlínské radnice Zdeněk Dvořák. ANO a STAN vedly krajské město i posledních čtyřech letech.

"Kolik bude mít nakonec naše koalice členů, ukážou až další jednání. Nicméně už nyní, tedy ve třech, máme k dispozici potřebnou většinu v zastupitelstvu města," uvedl primátorův náměstek Jiří Korec z hnutí ANO, který byl dvojkou na kandidátce, získal však víc hlasů než lídr Roman Kaňovský.

Koalice by měla v jednačtyřicetičlenném zastupitelstvu 21 hlasů. ANO a STAN mají po devíti mandátech, Rozhýbejme Zlín tři mandáty.

"Zajištěním většiny pro koalici pro nás jednání neskončila. Rádi bychom k nám přizvali ještě jeden subjekt, aby naše uskupení bylo stabilnější," uvedl Kaňovský. Termín podpisu koaliční smlouvy ještě nebyl stanoven. Kaňovský dnes ČTK řekl, že vzhledem k pokračujícím jednáním se zatím neřešilo personální obsazení rady ani rozdělení křesel.

Uzavření koalice v daném složení je překvapivé. ANO a STAN se hned po volbách domluvily na spolupráci, zejména ANO chtělo do koalice hnutí Zlín 21, které skončilo třetí. To však trojčlennou koalici v této podobě odmítlo a preferovalo koalici, v níž by s ANO byli ještě lidovci, Piráti a ODS. Zlín 21 má sedm mandátů, čtvrtí lidovci mají pět. Po třech mandátech mají ODS i Piráti. SPD bude mít dva zastupitele.

Ve středu se mluvilo o možné široké koalici, v níž by bylo ANO, STAN, Zlín 21, lidovci, Piráti i ODS. S touto variantou však ANO a Starostové a nezávislí nepočítají. "Z mnoha příkladů je patrné, že mnohačlenné koalice se dokážou domluvit jen velmi obtížně, omezena je i jejich schopnost řešit aktuální problémy, a ty i v nadcházejících letech určitě nastanou. My chceme pracovat pro město Zlín a ne se zabývat komplikovanými vztahy v koalici," uvedl primátor a lídr STAN Miroslav Adámek.

Vícečlenná koalice ve Zlíně vznikla v roce 2010, tvořily ji TOP 09 s hnutím STAN, hnutí M.O.R., Zlínské hnutí nezávislých, Věci veřejné a KDU-ČSL. Po roce však měla koalice problémy, některé subjekty se rozštěpily a část koalici opustila.

Lídr hnutí Zlín 21 Čestmír Vančura dnes ČTK řekl, že v navržené koalici s ANO, STAN a Rozhýbejme Zlín nebude. "Za těchto okolností my tím čtvrtým nebudeme," uvedl Vančura.

Lídr Rozhýbejme Zlín Ivo Mitáček ČTK řekl, že jednání pokračují. "Po volbách jsme byli osloveni hnutím ANO a STAN. Naše sdělení bylo, že máme zájem o řízení města. Od té doby jednání stále probíhají," uvedl Mitáček, který donedávna působil jako mluvčí Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Předtím byl mluvčím krajských hasičů i policie. S ním získal za Rozhýbejme Zlín mandát v zastupitelstvu senátor a podnikatel Ivo Valenta a bývalý profesionální hokejista Miroslav Okál.

Klidné město v Říčanech opět uzavře koalici s Unií pro sport

Klidné město starosty a televizního moderátora Vladimíra Kořena, které potřetí vyhrálo volby v Říčanech u Prahy, se dohodlo na koaliční spolupráci s Unií pro sport a zdraví Říčany. Se stejným uskupením vládlo i v minulém volebním období. Kořen to dnes řekl ČTK.

Klidné město si proti minulým volbám o dva mandáty pohoršilo, pořád má ale v říčanském zastupitelstvu většinu 12 z 21 křesel. Unie pro sport a zdraví Říčany získala stejně jako před čtyřmi lety jeden mandát, náleží opět radnímu Davidu Frydrychovi.

Znění koaliční smlouvy se podle Kořena zatím připravuje. "Řekli jsme si, že do toho jdeme společně... připravujeme text. Podání ruky s Davidem Frydrychem vždy platilo," uvedl Kořen. Ustavující jednání zastupitelstva by mělo být koncem měsíce.

Čtyřiačtyřicetiletý Kořen v České televizi uváděl pořady o vědě a spolu se slovenským hercem Marošem Kramárem moderuje talkshow Zázraky přírody. V minulosti získal ocenění Česká hlava 2006 za popularizaci vědy.

Koalice v Letohradu se po volbách zřejmě nezmění

Radnici v Letohradu na Orlickoústecku s vysokou pravděpodobností povede opět koalice uskupení Sdružení pro Letohradsko, Zelená pro Letohrad a Nezávislí pro Letohradsko. Vítězné Sdružení pro Letohradsko dlouholetého starosty Petra Fialy získalo dokonce 51 procent hlasů a 12 mandátů z 21. Samo ale vládnout nechce.

"Výsledek voleb čteme tak, že voliči řekli, aby se pokračovalo v tom, co bylo. Předpokládám půdorys stejné koalice, která byla dosud," řekl ČTK starosta zhruba šestitisícového města.

Po třech zastupitelích získaly ve městě KDU-ČSL a uskupení nestraníků s podporou ODS s názvem Společně. Nezávislí pro Letohradsko mají dva mandáty, Zelená pro Letohrad jeden. Mandáty už nezbyly na KSČM a sdružení Mladí pro Letohrad.

V roce 2014 byla dominance Sdružení pro Letohradsko ještě výraznější. V zastupitelstvu obsadilo 13 křesel, koaliční partneři celkem tři. V opozici zůstali lidovci a uskupení Letohrad 2014 složené z ODS a nezávislých kandidátů. Fiala vede město od roku 2006.