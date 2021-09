Ve Zlíně začala druhá část 61. ročníku Zlín Film Festivalu, nabídne 280 filmů

Zlín - Ve Zlíně dnes začala druhá část 61. ročníku Zlín Film Festivalu, potrvá do 15. září. Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež je nejstarší a největší filmovou přehlídkou svého druhu na světě. Letos představí 280 snímků ze 45 zemí světa. Jarní část letošního ročníku se konala kvůli pandemii covidu-19 on-line, nyní festival nabídne projekce v kinosálech i program ve festivalových zónách. Hlavním tématem festivalu je letos Literatura ve filmu.

Zlín Film Festival se již podruhé koná v netradičním zářijovém termínu, obvyklý termín je na přelomu května a června. "Jsme moc rádi, se nám s ohledem na situaci podařilo festival úspěšně a bezpečně zrealizovat i v roce 2020. V letošním roce jej navíc pořádáme ve dvou částech. Jarní první díl, který byl celý on-line, nám poskytl příležitost přiblížit kvalitní kinematografii pro děti a mládež k divákům i v jiných regionech po celé republice. A nyní se s návštěvníky konečně potkáme i ve Zlíně, byť opět v nestandardním termínu," uvedl na dnešní úvodní tiskové konferenci prezident festivalu Čestmír Vančura.

Filmová představení pro školní kolektivy budou tradičně v kinosálech za dodržení všech bezpečnostních opatření. S ohledem na zájem v jarní části se organizátoři rozhodli umožnit školám místním i mimo region zhlédnout vybrané snímky také on-line. "Uvědomujeme si, že začátek školního roku je pro pedagogy složitý. Proto i nyní budou mít žáci možnost sledovat část filmového programu opět na dálku, a to v prodlouženém termínu až do pátku 17. září," uvedla umělecká ředitelka Markéta Pášmová.

Dopolední filmové projekce vyhrazené pro školy jsou podle výkonné ředitelky festivalu Jarmily Záhorové prakticky obsazené. V předprodeji pro veřejnost se zatím prodalo asi tisíc vstupenek. V roce 2019 před covidem bylo ve stejnou dobu prodáno asi 6000 lístků a do kin přišlo v daném ročníku festivalu asi 55.000 diváků. Loni bylo při zahájení festivalu prodáno asi 1500 lístků. "Pevně věřím, že atmosféra festivalového Zlína vtáhne lidi do sálů, protože filmový program je moc hezký a byla by škoda, aby si jej lidé neužili," uvedla Záhorová.

Diváci uvidí snímky v pěti soutěžních kategoriích – pro děti a mládež, dokumentární filmy pro mladé publikum, animovanou tvorbu a studentské filmy. "V soutěžích máme letos připraveno 28 celovečerních snímků, 52 krátkých filmů animovaných a 35 krátkých studentských," uvedla Pášmová. Česko budou reprezentovat čtyři soutěžní snímky.

Do Zlína přijede například americký producent Bill Gerber. Hvězdy na zlínském Chodníku slávy před Velkým kinem budou odhaleny herečkám Anně Geislerové a Kláře Issové. Letošní takzvané Young Stars, tedy mladé zajímavé herecké hvězdy na festivalu, budou Veronika Divišová a Oskar Hes. Zlatý střevíček za mimořádný přínos kinematografii pro děti a mládež letos na festivalu získá herec Ondřej Vetchý. Převezme ho na závěrečném galavečeru.

Festival budou provázet opatření odpovídající vládním nařízením. "Ve vnitřních prostorách a při projekcích bude povinné nošení respirátorů, budeme dodržovat kapacitní limity. Opět máme vyčleněný i speciální tým pro desinfekci," uvedla výkonná ředitelka Jarmila Záhorová. Návštěvníci musí také předkládat potvrzení o bezinfekčnosti. "V případě zájmu si po předložení dokladů prokazujících bezinfekčnost mohou lidé vyzvednout na pokladnách speciální pásky, a vyhnout se tak jejich předkládání při každém vstupu do kina nebo vnitřních festivalových prostor. Registrace je v letošním roce dobrovolná," uvedla Záhorová.

Rozpočet festivalu je podobně jako v minulých ročnících 48,5 milionu korun. Ministerstvo kultury přispělo deseti miliony korun, město Zlín dalo 7,5 milionu a Zlínský kraj tři miliony korun.