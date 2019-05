Zlín - Ve Zlíně začal divadelní festival Setkání Stretnutie, který představuje novinky z české a slovenské tvorby. Patronkou letošního 24. ročníku je slovenská herečka Táňa Pauhofová. Diváci ji mohli vidět v úvodním představení festivalu, inscenaci Láskavé bohyne Slovenského národního divadla. Před představením převzal festivalovou cenu Martina Porubjaka za mimořádný přínos česko-slovenským vztahům režisér J. A. Pitínský.

"Svou celoživotní činností pomyslnou hranici mezi Českem a Slovenskem velmi často překračoval," řekl k Pitínskému Petr Michálek, ředitel Městského divadla Zlín, které festival pořádá.

Slovenské národní divadlo získalo za Láskavé bohyne několik ocenění. Jde o fiktivní memoáry příslušníka SS z druhé světové války. "U nás na Slovensku, kde posiluje extremismus a extremistické skupiny se dostávají do velmi silných mocenských pozic, se zapomíná a vymazává svědomí a paměť, co se v minulém století stalo. Je o to důležitější, že můžeme tuto tématiku přinášet divákům a myslím, že i u vás to rozhodně není na škodu," řekla dnes novinářům ve Zlíně Pauhofová. Podle ní by divadlo mělo kromě zábavy a odpočinku nastavovat společnosti zrcadlo.

Dramatika a dramaturgie v Česku a Slovensku nejsou příliš odlišné, spíše je často odlišné ztvárnění, uvedla. "Jako národy jsme si velmi blízcí, ale jsme velmi jiní, máme jiný temperament, jinak přistupujeme k věcem, což ale v důsledku vnímám hlavně v umění jako nesmírně obohacující a pozitivní, jak různě se dá ke stejnému tématu přistupovat, jak ho různě zpracovat a právě z toho může vzniknout dialog, což je podle mě to nejlepší," uvedla herečka.

Festival potrvá do soboty, představí se například pražské Divadlo Pod Palmovkou s "milostnou příručkou" Jak sbalit ženu 2.0. Komorné divadlo Martin uvede hudební inscenaci Zem pamätá. "Chybět nebude ani Dejvické divadlo, novinku Elegance molekuly odehraje poprvé na jevišti Velkého sálu, a originální Divadlo VOSTO5 se svébytnou autorskou inscenací Společenstvo vlastníků. Do Zlína se po roce vrátí i mim světového formátu Radim Vizváry, tentokrát s iluzionistickou pantomimou VIP," uvedla mluvčí festivalu Veronika Jurčová.

Doprovodný program nabídne koncert slovenské kapely Talent transport, která odehraje koncertní verzi muzikálu Petr a Lucie. "Jako hosté vystoupí Dorota Nvotová a Jakub Ursiny. Na programu je i koncert legendárních zlínských dixielandových Jazzzubs. Rozdováděnou festivalovou tečkou bude Tančírek se zlínskými herci coby muzikanty," uvedla Jurčová. Připravena jsou i představení pro děti. Program festivalu je na stránkách divadla.