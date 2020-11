Ve Zlíně vzniká streetartové dílo, zachycuje baťovský fenomén

Zlín - Nedaleko Baťovy vily ve Zlíně vzniká na stěně podchodu streetartové dílo, ve kterém jsou zobrazeni zakladatel obuvnického impéria Tomáš Baťa, jeho žena Marie, Jan Antonín Baťa a nechybí ani kolonie baťovských domků a baťovská hesla. Vznik díla iniciovala Nadace Tomáše Bati, jde o první ročník Streetartového sympozia, řekla dnes ČTK zástupkyně nadace Gabriela Končitíková.

Zobrazeny jsou také další osobnosti spojené s rozvojem Zlína, ředitelé Baťových závodů Hugo Vavrečka a Dominik Čipera, zachycena je i továrna či Památník Tomáše Bati.

Nadace každoročně pořádá sochařské sympozium, letos však muselo být kvůli epidemii koronaviru a souvisejícím opatřením zrušeno. "Nechtěl jsem se vzdát podpory umění ve Zlíně úplně, a tak jsme hledali s kolegy alternativní řešení. S myšlenkou streetartu přišel kolega Viktor Riško, který zmíněným podchodem procházel téměř denně a vadilo mu, že cesta k vile Tomáše Bati vede skrze tak nedůstojné místo, které by mohlo vypadat úplně jinak a baťovsky inspirovat," uvedl ředitel nadace Pavel Velev.

Do výběrového řízení sympozia se přihlásilo osm umělců, každý zpracoval vlastní návrh. Autorem vítězného návrhu je Dalibor Vybíral. "Téma Baťa mě velmi inspirovalo. Najít motiv, který by byl všeříkající, je u tak širokého tématu obtížné. Baťa svojí prací a filozofií zasahoval téměř do všech výrobních oborů a napříč společenskými tématy. Zaměřil jsem se tedy na to, kdo byly osobnosti, které pomáhaly tento fenomén tvořit. Chtěl jsem, aby tváře jeho ženy, syna a spolupracovníků vystoupily z anonymity a pomalu vstupovaly do podvědomí kolemjdoucích," uvedl Vybíral.

Pro své dílo vybral pestré barvy, dominantní je oranžová, která je pro baťovský Zlín a jeho architekturu, ve které převažuje využití pálených cihel, typická. Použita je také světle modrá, která prosvětluje tmavý prostor podchodu.

"Již nyní máme mnoho pozitivních reakcí. Těší nás, že se lidé u portrétu Tomáše Bati rádi fotí a sdílí jej na sociálních sítích," uvedla Končitíková, podle které by streetartové sympozium mělo pokračovat i v dalších letech, možné je například střídání se sochařským sympoziem.