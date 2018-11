Zlín - Ve zlínských ateliérech vzniká film pro děti nazvaný "TVMiniUni a zloděj otázek". Navazuje na 144 dílů pořadu TvMiniUni na dětském kanále ČT:D. Snímek je tvořen kombinací hraných, loutkových a animovaných prvků, řekl dnes ČTK producent Ondřej Zima. Do kin by měl film jít příští rok v létě.

"Z pořadu jsme si vzali postavičky, vizuální styl, který je odvážný, neuspořádaný, je to hodně barevné, také druh humoru," uvedl Zima. Snímek kombinující loutky, herce a animaci podle jeho slov v České republice dosud nikdo nedělal. "Je to velké dobrodružství, ale my tomu strašně věříme," uvedl Zima, podle kterého jsou technologie důležité, pro dětské diváky je však podstatný příběh.

Scénář se podle něj připravoval čtyři roky. "Je to příběh malého chlapce Pavlíka, který je zklamán tím, že nedostane odpověď na otázku. Protože TVMiniUni funguje tak, že děti posílají otázky a dostanou odpovědi. Pavlík nedostane odpověď na svou otázku a je tak zklamaný, že se rozhodne to řešit po svém," uvedl Zima. Postavičky TvMiniUni chlapci nejprve vše komplikují, nakonec mu však pomohou věc vyřešit.

"Chtěl jsem, aby se před divákem na plátně pořád něco dělo, aby ho neustále překvapoval humor v dialozích, gagy našich postav a skryté vtipy animovaných prostředí. Moc se těším na dialogy loutkových postav s živými herci, které skýtají prostor pro nezvyklou komiku. Chceme diváka bavit každou vteřinu filmu a na konci mu dát povznášející pocit, že všechno dobře dopadlo a že ze všeho nejcennější je čas strávený s nejbližšími, který trávíme společně s našimi dětmi," uvedl autor námětu, scénáře a režisér Jan Jirků.

V hlavní roli se představí Sebastian Pöthe, také Barbora Poláková, Jiří Havelka, Pavel Liška a Miroslav Krobot.

Snímek vzniká v ateliéru, kde se již řadu let netočilo. "Dá se říct, že kromě zvukové postprodukce vznikne celý film ve Zlíně. Natáčíme v nejstarším ateliéru na kudlovském kopci, tedy v tom původně baťovském, a ve Zlíně také proběhne i obrazová a triková postprodukce a animace. Zázemí, které máme ve Zlíně pro natáčení, je přesně to, co potřebujeme. Navíc spolupráce s místními filmaři, studenty a zlínskou filmovou kanceláří je báječná. Je nám velkou ctí, že tímto projektem zde můžeme navázat na tradici tvorby filmů pro děti a mládež," uvedl Zima.