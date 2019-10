Ve Zlíně skončil kouč Csaplár, mužstvo převzal Kameník

Zlín - U fotbalistů Zlína skončil trenér Josef Csaplár. Vedení klubu s ním rozvázalo smlouvu kvůli špatným výsledkům týmu, který je v první lize po 12 kolech až na předposledním patnáctém místě tabulky. Mužstvo zatím podle klubového webu převzal dosavadní asistent Jan Kameník.

Csaplár je druhým odvolaným trenérem v této ligové sezoně. Po 10. kole v Opavě skončil Ivan Kopecký, kterého dočasně nahradili Josef Dvorník s Aloisem Grussmannem.

Csaplár převzal "Ševce" před sezonou v červnu a u týmu vydržel jen čtyři měsíce. Zlínští z posledních šesti kol získali jediný bod a po vysoké víkendové prohře 0:4 v Ostravě klesli na předposlední místo ligy. Na kontě mají deset bodů, o jeden více než poslední Opava.

Sedmatřicetiletý Kameník povýšil z pozice asistenta podruhé. Zlín už dočasně převzal na konci dubna po devátém místě v základní části minulé ligové sezony a v nadstavbové skupině o postup do předkola Evropské ligy s týmem přešel přes Olomouc do finále, v němž "Ševci" nestačili na Mladou Boleslav.

Csaplár zažil druhý předčasný konec angažmá během necelého roku. V polovině března ho v Příbrami vystřídal Roman Nádvorník. Zkušený kouč, jenž ve fotbale působil i jako skaut či televizní expert, začal trenérskou kariéru v Příbrami. Největšího úspěchu dosáhl v Liberci, který ve dvojici s Ladislavem Škorpilem dovedl v roce 2002 k prvnímu mistrovskému titulu v klubové historii.

Poté Csaplár působil v pražské Slavii, Panioniosu Atény, Wisle Plock, Viktorii Žižkov, u české reprezentace do 17 let, znovu v Liberci a od roku 2017 v Příbrami, kterou vloni dovedl zpět do první ligy.

Ve Zlíně od ledna skončil už třetí hlavní trenér. Kvůli angažmá u reprezentace Kazachstánu nejprve odešel Michal Bílek, poté se klub rozloučil i s jeho nástupcem Romanem Pivarníkem a nyní s Csaplárem.