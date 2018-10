Zlín - Ve Zlíně sestaví koalici vítězné hnutí ANO se STAN, lidovci, Piráty a ODS. V 41členném zastupitelstvu bude mít 29 křesel. Primátora si bude nárokovat vítěz voleb ANO. Vznik koalice dnes po jednání ve Zlíně oznámil novinářům náměstek primátora a dvojka na kandidátce ANO Jiří Korec.

Příští týden se podle něj budou řešit personální otázky a poměr křesel v radě města. "Příští týden by také měla být podepsána koaliční smlouva," řekl ČTK Korec.

ANO má devět mandátů, stejně tak STAN, kteří skončili těsně druzí. Třetímu hnutí Zlín 21 připadlo sedm mandátů, čtvrtí lidovci jich mají pět. Po třech mandátech mají ODS, Piráti a uskupení Rozhýbejme Zlín, které tvoří Soukromníci, Svobodní a Nezávislí. SPD bude mít dva zastupitele.

V posledních čtyřech letech vedla krajské město koalice STAN a ANO, primátorem byl Miroslav Adámek (STAN), který byl nyní lídrem STAN.

Před týdnem byla ve Zlíně avizovaná koalice ANO, STAN a Rozhýbejme Zlín, která by měla těsnou většinu 21 hlasů. Ředitel zlínského divadla Petr Michálek, který byl trojkou na kandidátce STAN, však oznámil, že ji nepodpoří kvůli výhradám k senátorovi a podnikateli Ivo Valentovi z Rozhýbejme Zlín. Koalici by tím pádem k většině chyběl hlas. Adámek však poté uvedl, že chybějící hlas zajistí a koalice v této podobě pokračuje a ANO a STAN budou nadále hledat dalšího partnera do koalice. Zlín 21 i trojblok lidovců, Pirátů a ODS však účast v koalici odmítali, také kvůli Valentovi. Dnes v poledne Adámek ČTK řekl, že chystaná trojkoalice hnutí ANO, STAN a Rozhýbejme Zlín se rozpadla a o koalici dále jedná jen vítězné ANO s hnutím STAN a hledají partnery.