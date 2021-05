Ve Zlíně jsou vystaveny umělecky ztvárněné filmové klapky

Zlín - Umělecky ztvárněné filmové klapky jsou ode dneška vystaveny ve zlínském obchodním centru Zlaté jablko. Salon filmových klapek je tradiční součástí Zlín Film Festivalu, který začíná v pátek. Festival se letos koná 61. rokem, Salon filmových klapek 24. rokem. Klapkou do něj přispělo 125 autorů, řekla dnes ČTK mluvčí festivalu Kateřina Martykánová.

Fotogalerie

"V našem salonu samozřejmě nechybí klapky od Kristiana Kodeta, Kateřiny Miler, Ivy Hüttnerové, Jiřího Slívy, Ladislava Pálky nebo Borise Jirků," uvedl prezident filmového festivalu a předseda správní rady Nadačního fondu Filmtalent Zlín Čestmír Vančura. "Unikátní je také účast Ivana Baboráka, Miroslava Göttlicha a Františka Květoně, kteří malují své klapky už od prvního ročníku a ani letos tomu nebude jinak," uvedl Vančura.

Naopak poprvé filmovou klapku vytvořili Martin Houska, Petra Hřivnáčová nebo Markéta Urbanová, dcera Petra Urbana. "Ten se loni do projektu zapojil poprvé a jsme rádi, že naše spolupráce bude pokračovat. Totéž platí i o Michalu Škapovi, výrazném představiteli české grafitti scény," uvedl Vančura. Tři klapky pocházejí ze zahraničí. Z Kanady zaslala své dílo Ludmila Zemanová, dcera režiséra Karla Zemana. Ze Slovenska do kolekce přispěli Andrej Augustín a Peter Marček.

Výstava klapek ve Zlatém jablku potrvá do 9. června, poté se klapky přemístí do Olomouce, Mladé Boleslavi a Brna. Salon se nakonec vrátí do Zlína, kde se v září uskuteční druhá, podzimní část filmového festivalu a 12. září se bude konat dražba klapek. Z výnosu dražby Nadační fond Filmtalent Zlín podpoří vybrané autorské snímky studentů filmových škol a dalších začínajících filmařů. "Za uplynulých 23 let Salon filmových klapek vydražil už 2624 klapek s celkovým výnosem 38,237.000 korun. Stále nepřekonaným rekordem je částka 199.000 korun, za kterou byla vydražena v roce 2008 'Touhy plná, klapka rozevřená' od Libora Vojkůvky," uvedla mluvčí.

Ve Zlatém jablku jsou ode dneška také v vidění práce dětí a mládeže se zrakovým postižením z mezinárodní výtvarné soutěže Radost tvořit. Výstava je také součástí doprovodného programu filmového festivalu. Jarní část festivalu, která se koná od pátku do úterý, se uskuteční v on-line podobě. Pro podzimní zářijovou část už počítají pořadatelé s klasickou podobou s fyzickou účastí diváků v kinech i řadou dalších akcí.