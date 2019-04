Zlín - Ve zlínském zámku je k vidění výstava Světový POP-ART ve Zlíně. Vystaveno jsou díla 13 nejvýznamnějších představitelů tohoto uměleckého hnutí, jako je Andy Warhol, Roy Lichtenstein či James Rosenquist, řekl dnes ČTK kurátor výstavy Pavel Chmelík.

"Návštěvníci uvidí více než 50 děl světoznámých představitelů tohoto mimořádného uměleckého hnutí 60. a 70. let minulého století. Díla pocházejí původně z různých sbírek USA, Anglie, Čech a Francie. Nejcennějším dílem co do ceny je serigrafie od Andyho Warhola s názvem Committee - Champagne 2000 z roku 1982," uvedl Chmelík, kterého však zaujala i jiná díla.

"Pro mě jsou například velmi zajímavé práce od Mela Ramose na emailovém plechu. Jde o reklamu na pepsi-colu a coca-colu," uvedl Chmelík.

Příprava výstavy byla podle něj náročná. "Každou kvalitní výstavu je těžké zorganizovat. Tady šlo především o délku přípravy spojenou s ´nasbíráním děl´ od tolika výtvarníků pop-artu. Nepamatuji, že by obdobná výstava v naší republice někdy byla," uvedl Chmelík.

Pořadatelé ze zlínské galerie Artrium nabízejí také komentované prohlídky výstavy pro žáky a studenty. Výstava potrvá do konce dubna.