Ve Zlíně je vystavena kopie listiny z roku 1322, je v ní poprvé zmíněno město

Zlín si připomíná 700 let od první písemné zmínky o městě. Poprvé bylo zmíněno 28. února 1322 v kupní smlouvě, kdy královna vdova Eliška Rejčka kupuje část panství, které zahrnovalo městečko Zlín. V hlavním sále zlínského zámku 28. února 2022 vystavili faksimili, tedy věrnou kopii uvedené listiny.

Zlín - Věrnou kopii listiny z roku 1322, ve které je poprvé zmíněno město Zlín, mohou ode dneška vidět lidé ve zlínském zámku. Listina, na jejímž základě královna Eliška Rejčka koupila majetky na Moravě, je datována 28. 2. 1322. Je to tedy přesně 700 let. Kopii listiny budou moci lidé vidět do neděle, řekla novinářům manažerka oslav Jana Kubáčová. Výročí si město bude připomínat celý rok různými akcemi.

Přesně před 700 lety vznikly dvě listiny, další dvě jsou datované v prosinci stejného roku. "Na základě těchto listin zakoupila zlínské panství plus další statky Eliška Rejčka, královna vdova," řekl dnes novinářům ředitel Státního okresního archivu Zlín David Valůšek. Šlo o kupní smlouvy, prodávajícími byli dva bratři. Zachovaly se všechny čtyři listiny, a to v jednom archivním souboru. U příležitosti 700. výročí první písemné zmínky o městě vznikla takzvaná faksimile, tedy věrná kopie listiny.

Zlín byl v roce 1322 zřejmě malé venkovské městečko. "Rozhodně nemělo hradby," uvedl Valůšek. Pravděpodobné počátky Zlína jsou podle něj kladeny do poloviny 13. století.

U příležitosti představení kopie listiny připravilo město besedu s historiky Tomášem Somerem a Tomášem Borovským o okolnostech vzniku listiny i 14. století na Moravě. Listiny strážili zbrojnoši, nechyběl hudební doprovod. Ve zlínském kostele sv. Filipa a Jakuba byla připravena mše věnovaná výročí města. Následovat budou také další besedy o historii města.

Oslavy 700. výročí první písemné zmínky o městě budou po sérii besed pokračovat na konci dubna víkendem otevřených sportovišť a akcí připomínající atleta Emila Zátopka. Připravuje se také podnikatelské setkání, třídenní multižánrový festival Zlín žije, například v září se bude konat festival Týden Baťa.