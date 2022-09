Ve Žďáru n. S. slavily stovky poutníků 300. výročí svěcení kostela Zelené hory

Žďár nad Sázavou - Ve Žďáru nad Sázavou dnes oslavily 300. výročí svěcení kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře stovky poutníků. Početná část oblékla lidový kroj. Folklorní soubory přijely z Vysočiny, ale i z Blanska a z Nepomuku v Plzeňském kraji, rodiště světce. Na kopec vyšli dopoledne poutníci v průvodu kolem Konventního rybníka z baziliky Nanebevzetí Panny Marie, která je v bývalém klášteře pod Zelenou horou. Následovala mše a hudební vystoupení.

"Děkuji vám, že jste přijeli, i přes nepříznivé počasí, někteří velmi z daleka," přivítal poutníky Vladimír Vojtěch Záleský, děkan římskokatolické farnosti, která se stará o obě památky. Po ránu sice trochu svítilo slunce, ale na kopci foukalo a pak i drobně pršelo.

Poutní areál na Zelené hoře, památka UNESCO, je dílem architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla (1677 až 1723), který se proslavil stylem nazývaným barokní gotika. Za úkol dostal upravit i původně gotický chrám v klášteře, připomněl Záleský.

Lidová krojová pouť se uskutečnila potřetí, po dvouleté přestávce způsobené epidemií. S tradicí farnost začala v květnu 2018. Na září byla tentokrát krojová pouť přesunutá kvůli výročí Zelené hory. Kostel vystavěný na půdorysu ve tvaru hvězdy tam byl vysvěcený 27. září 1722, necelé tři roky od zahájení stavby.

"Dnes je svátek svatého Václava, kterého velmi ctil opat, jmenovec, Václav Vejmluva," připomněl děkan. Právě opat žďárského cisterciáckého kláštera Vejmluva se rozhodl postavit první kostel na Moravě zasvěcený Janu Nepomuckému.

Na dnešní pouti bylo okolo deseti folklorních souborů, v krojích přišli i jiní lidé. "Nejsme ze žádného souboru. Jsme poutníci, jako ti ostatní, jenom prezentujeme tu naši horáckou kulturu," řekla ČTK Jana Smolíková ze Žďáru nad Sázavou. Pochvalovala si, že jejich kroj má nejdelší sukni, do půli lýtek. "My jsme myslely, že je to kvůli cudnosti, prý ne, je to kvůli zimě. Dneska vidíme - je to pravda," smála se.

Krojovou poutí vrcholí bohatý program k 300. výročí svěcení kostela Zelené hory, který ve městě začal v květnu. Další akce ještě mimo jiné připomenou dva Santiniho kostely v nedalekých obcích Zvole a Horní Bobrová vysvěcené hned po Zelené hoře.

Horní Bobrová oslaví 300 let od vysvěcení kostela svatých Petra a Pavla 9. října a 300. výročí svěcení kostela svatého Václava ve Zvoli bude věnovaná neděle 23. října. V bývalém proboštství kláštera cisterciaček v Pohledu na Havlíčkobrodsku si stavitele připomenou v neděli 2. října. Podrobnosti jsou na webu.