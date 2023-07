Ve Wimbledonu postoupili Lehečka, Vondroušová a Bouzková, pět Češek vypadlo

Londýn - Jiří Lehečka, Markéta Vondroušová a Marie Bouzková postoupili do 3. kola Wimbledonu. Pro dalších pět českých tenistek dnes turnaj skončil. Lehečka zdolal turnajovou osmnáctku Argentince Francisca Cerúndola třikrát 6:2. Vondroušová porazila nasazenou dvanáctku Rusku Veroniku Kuděrmětovovou dvakrát 6:3 a vylepšila své maximum na travnatých dvorcích v All England Clubu. Bouzková smetla 6:1, 6:2 Estonku Anett Kontaveitovou.

Nasazená desítka Barbora Krejčíková vzdala zápas 2. kola s Ruskou Mirrou Andrejevovou za stavu 3:6, 0:4 kvůli zranění nohy. Ve stejné fázi skončila i Kateřina Siniaková, která podlehla Ukrajince Lesje Curenkové 4:6, 1:6. Sedmatřicetiletá Barbora Strýcová při svém loučení s kariérou prohrála s Polkou Magdou Linetteovou 4:6, 7:6, 3:6.

Dohrávka 1. kola nevyšla Karolíně Muchové, jež prohrála rovněž limitovaná zraněním s Němkou Jule Niemeierovou 4:6, 7:5, 1:6. Osmnáctiletá Linda Nosková nestačila při wimbledonském debutu na Maďarku Dalmu Gálfiovou a podlehla 7:6. 2:6 a 2:6.

Jednadvacetiletý Lehečka při loňské premiéře v All England Clubu vypadl v prvním kole, nyní si zahraje o své druhé grandslamové osmifinále. Jeho soupeřem bude šestnáctý nasazený Američan Tommy Paul. S Cerúndolem, který ovládl před Wimbledonem turnaj v Eastbourne, si poradil za hodinu a 27 minut. V zápase nepřišel ani jednou o servis.

Finalistka Roland Garros z roku 2019 Vondroušová znovu neztratila ve Wimbledonu set a proti světové dvanáctce Kuděrmětovové uspěla díky čtyřem brejkům. V prvním setu získala tři, ve druhém jí stačil při bezchybném servisu jeden. Čtyřiadvacetiletá rodačka ze Sokolova udělala 20 nevynucených chyb, Ruska jich měla 39. Vondroušová si zahraje o první osmifinále na grandslamu od předloňského Roland Garros s turnajovou dvacítkou Chorvatkou Donnou Vekičovou, která nedávno v Berlíně prohrála až ve finále s Petrou Kvitovou.

"I když skóre vypadá dobře, byl to těžký zápas. Vždy to bylo o jeden brejk. Byl to ale jeden z nejlepších zápasů, které jsem kdy na trávě odehrála," řekla Vondroušová. "Věděla jsem, že skvěle podává, je agresivní a má dobrou hru na trávu. Nechtěla jsem si s ní vyměňovat míče odzadu a chtěla jsem jí to zhnusit, aby nevěděla, co přijde. Myslím, že se mi to dařilo dobře," doplnila.

Bouzková se dostala do třetího kola Wimbledonu podruhé, loni byla ve čtvrtfinále. Někdejší světovou dvojku Kontaveitovou porazila poprvé, jediný dosavadní vzájemný zápas v roce 2020 prohrála. Pro sedmadvacetiletou Estonku byl dnešní duel posledním v kariéře, protože se kvůli potížím se zády rozhodla s tenisem skončit. Další soupeřkou Bouzkové bude pátá nasazená Francouzka Caroline Garciaová.

Sedmadvacetiletá Krejčíková sehrála na travnatých dvorcích druhý duel za 24 hodin. Proti šestnáctileté Andrejevové nedokázala získat v prvním setu brejk a před začátkem druhé sady si vzala pauzu na ošetření nohy. Poté, co prohrála další čtyři hry, duel vzdala. Nenaváže na loňský postup do 3. kola. Ruská tenistka je druhou nejmladší kvalifikantkou, která se dostala ve Wimbledonu do 3. kola v open éře po Belgičance Kim Clijstersové.

"Opravdu nevím, co k tomu zápasu říct," uvedla Krejčíková. Potíže měla s kotníkem. "Neprožívala jsem to moc dobře. Víceméně od začátku zápasu jsem měla problémy. Jsou způsobené tím včerejším zápasem. Bohužel se to dostalo do fáze, kdy jsem nemohla pokračovat dál," podotkla.

Ve 2. kole vypadla také vítězka nedávného turnaje v Bad Homburgu Siniaková, která prohrála po šesti zápasech. Proti Curenkové doplatila na 31 nevynucených chyb.

Úvod duelu se nesl ve znamení brejků. Obě hráčky si vyměnily třikrát servis a Siniaková se dokázala vrátit z nepříznivého stavu 2:4. V důležitém desátém gamu ale přišla o podání počtvrté a Ukrajinka vedla. Ve druhé sadě už byla Curenková na servisu stoprocentní, získala dva brejky a využila druhý mečbol.

Strýcová, která se letos vrátila k tenisu po mateřské pauze a absolvuje rozlučkové turné, odvrátila v tie-breaku druhé sady mečbol Linetteové a vynutila si třetí set. V něm už měla nad semifinalistkou Wimbledonu z roku 2019 navrch 24. hráčka světa a zápas po třech hodinách ukončila. Strýcovou čeká ještě čtyřhra a mix.

Šestadvacetiletá Muchová, která plnila roli nasazené šestnáctky, vypadla v 1. kole Wimbledonu podruhé za sebou. Finalistka Roland Garros neměla v odloženém utkání proti loňské čtvrtfinalistce Wimbledonu Niemeierové v první sadě jediný brejkbol, Němka si naopak vypracovala 13 možností. Češka jich dvanáct odvrátila, při posledním za stavu 4:5 už neuspěla.

Druhý set začala svěřenkyně trenéra Emila Miškeho lépe. V úvodu získala brejk a přestože sadu za stavu 5:4 nedopodávala, podařilo se jí prolomit servis soupeřky ještě jednou. Rozhodující set ale vyšel lépe Niemeierové. Muchová navíc stavu 0:2 a 15:30 uklouzla, spadla na bok a vzala si pauzu na ošetření. Do konce utkání se už neprosadila a Němka po dvou hodinách a 45 minutách využila druhý mečbol.

"Ještě neznám rozsah zranění, ale je něco špatně s kyčlí. Snad nejde o nic vážného. Sice to ovlivnilo zápas, ale i bez něj by bylo těžké zvítězit. Po pádu už jsem ale nebyla stoprocentní. Prostě zklamání," líčila Muchová.

Také osmnáctiletá Nosková měla proti Gálfiové nastoupit už před dvěma dny. Předloňská vítězka juniorského Roland Garros měla zápas se 126. hráčkou světa dobře rozehraný. V prvním setu si držela servis a přestože za stavu 6:5 nevyužila tři setboly, v dramatické zkrácené hře vyhrála od stavu 5:6 tři míčky za sebou.

Čtyřiadvacetiletá Maďarka se poté zlepšila. Noskové už nepovolila ani jeden brejkbol a utkání díky čtyřem brejkům otočila. Zahrála 24 vítězných míčů a využila po necelých dvou hodinách druhý mečbol.

"Nebyl to rozhodně výkon, který odpovídal mému žebříčku, nebo jak bych měla hrát. Docela zklamání. Jsem ale ráda, že jsem se k tomu prvnímu zápasu nějak dostala," řekla Nosková.

Světová čtyřka Nor Ruud vypadl ve 2. kole s domácím Broadym

Světová čtyřka Nor Casper Ruud vypadl v 2. kole Wimbledonu s britským tenistou Liamem Broadym. Držiteli divoké karty podlehl 4:6, 6:3, 6:4, 3:6, 0:6.

Čtyřiadvacetiletému Ruudovi, jenž na třech z pěti posledních grandslamů postoupil až do finále, se ve Wimbledonu nedaří. Z pěti startů na londýnské trávě ani jednou nepřešel přes druhé kolo.

V dnešním duelu se 142. hráčem světového žebříčku se Ruud po prohrané první sadě ujal vedení 2:1 na sety. O pět let starší Broady však k velké radosti domácího publika na centrkurtu vyrovnal a v rozhodujícím setu nadělil Ruudovi "kanára".

"Když jsem včera šel spát, přemýšlel jsem, co bych řekl, kdybych dnes vyhrál. Teď ale nevím," řekl Broady BBC. "Moje máma se na zápasy dívá nerada, ale ráno jsem jí řekl, že jsem si tenhle týden vydělal už 80 tisíc liber, takže může být klidnější," dodal.

Ve třetím kole Broady narazí na Kanaďana Denise Shapovalova, s nímž se dosud stejně jako předtím s Ruudem ještě neutkal. "Denis je ohromný talent, je to jeden z nejlepších hráčů na světě stejně jako Casper. Pokud ale budu mít stejnou diváckou podporu jako dnes, proč to znovu nezkusit," prohlásil Broady.

Wawrinka je po osmi letech v 3. kole Wimbledonu, utká se s Djokovičem

Osmatřicetiletý švýcarský tenista Stan Wawrinka postoupil po osmi letech do třetího kola Wimbledonu poté, co porazil nasazeného Argentince Tomáse Etcheverryho 6:3, 4:6, 6:4, 6:2. Dalším soupeřem trojnásobného grandslamového šampiona bude srbský favorit Novak Djokovič, který usiluje o osmý titul v All England Clubu, jímž by vyrovnal rekord Švýcara Rogera Federera.

"Už dlouho jsem toho na grandslamech moc nevyhrál," uvedl na kurtu Wawrinka, jenž byl ve třetím kole některého z turnajů velké čtyřky naposledy před třemi roky na Roland Garros. Někdejší světová trojka pokračuje v kariéře navzdory vleklým potížím s koleny, v žebříčku je nyní na 88. místě. "Tvrdě jsem makal na tom, abych zase hrál lépe a jsem rád, že to přichází," řekl švýcarský veterán, kterému se ve Wimbledonu nikdy příliš nedařilo. Jeho maximem je účast ve čtvrtfinále.

S Djokovičem má nepříznivou bilanci 6:20, na trávě se střetnou poprvé. "Užiju si to, pokud mě to nezabije. Jsem rád, že si spolu konečně zahrajeme na trávě. Je to velká výzva, snad obstojím. Půjdu do toho naplno a uvidíme," prohlásil Wawrinka před zápasem proti vítězi rekordních 23 grandslamových turnajů.

Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 44,7 milionu liber) Muži: Dvouhra - 1. kolo: Davidovich (31-Šp.) - Fils (Fr.) 7:6 (7:3), 6:1, 6.2, Carballés (Šp.) - Arnaldi (It.) 6:7 (0:7), 6:3, 6:4, 6:4, De Minaur (15-Austr.) - Coppejans (Belg.) 6:7 (5:7), 6:3, 6:3, 7:6 (7:2), O'Connell (Austr.) - Medjedovič (Srb.) 7:5, 6:4, 4:6, 6:4, Berrettini - Sonego (oba It.) 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (9:7), 6:3, Zverev (19-Něm.) - Brouwer (Niz.) 6:4, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), Jarry (25-Chile) - Cecchinato (It.) 4:6, 6:2, 6:4, 6:1, Watanuki (Jap.) - Hüsler (Švýc.) 6:7 (5:7), 5:7, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3), 6:3, Van de Zandschulp (Niz.) - Čang Č'-čen (Čína) 2:6, 7:6 (7:3), 7:6 (8:6), 3:6, 6:2. Kubler (Austr.) - Humbert (Fr.) 6:4, 4:6, 6:2, 3:6, 6:3 Dvouhra - 2. kolo: Halys (Fr.) - Vukic (Austr.) 6:3, 6:1, 6:4, Bublik (23-Kaz.) - Wolf (USA) 6:3, 7:6 (7:5), 6:0, Musetti (14-It.) - Munar (Šp.) 6:4, 6:3, 6:1, Hurkacz (17-Pol.) - Choinski (Brit.) 6:4, 6:4, 7:6 (7:3), Wawrinka (Švýc.) - Etcheverry (29-Arg.) 6:3, 4:6, 6:4, 6:2, Marterer (Něm.) - Mmoh (USA) 7:5, 7:6 (7:5), 6:4, Shapovalov (26-Kan.) - Barrere (Fr.) 6:3, 6:4, 7:6 (9:7), Rubljov (7-Rus.) - Karacev (Rus.) 6:7 (4:7), 6:3, 6:4, 7:5, Lehečka (ČR) - F. Cerúndolo (18-Arg.) 6:2, 6:2, 6:2, Broady (Brit.) - Ruud (4-Nor.) 6:4, 3:6, 4:6, 6:3, 6:0, Shapovalov (26-Kan.) - Barrere (Fr.) 6:3, 6:4, 7:6 (9:7), Galán (Kol.) - Otte (Něm.) 6:3, 3:6, 6:3, 7:6 (7:3), Paul (16-USA) - Raonic (Kan.) 6:4, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 6:4, Safiullin (Rus.) - Moutet (Fr.) 7:5, 6:3, 7:6 (7:4), Pella (Arg.) - Mayot (Fr.) 2:6, 6:3, 7:6 (7:3), 7:5.. Ženy: Dvouhra - 1. kolo: Kalininová (26-Ukr.) - Bouzasová (Šp.) 6:4, 6:3, Gálfiová (Maď.) - Nosková (ČR) 6:7 (6:8), 6:2, 6:2, Niemeierová (Něm.) - Muchová (16-ČR) 6:4, 5:7, 6:1, Beguová (29-Rum.) - Marinová (Kan.) 6:2, 3:6, 6:2, Sasnovičová (Běl.) - Párrizasová (Šp.) 6:2, 6:1, Andreescuová (Kan.) - Bondárová (Maď.) 6:3, 3:6, 6:2, Golubicová (Švýc.) - Schmiedlová (SR) 6:3, 7:6 (7:4. 2. kolo: Curenková (Ukr.) - Siniaková (ČR) 6:4, 6:1, Svitolinová (Ukr.) - Mertensová (28-Belg.) 6:1, 1:6, 6:1, Keninová (USA) - Wang Sin-jü (Čína) 6:4, 6:3, Bogdanová (Rum.) - Parksová (USA) 1:6, 6:3, 6:2, Andrejevová (Rus.) - Krejčíková (10-ČR) 6:3, 4:0 skreč, Martičová (30-Chorv.) - Parryová (Fr.) 4:6, 6:3, 6:3, Vondroušová (ČR) - V. Kuděrmětovová (12-Rus.) 6:3, 6:3, Azarenková (19-Běl.) - Podoroská (Arg.) 6:3, 6:0, Bouzková (32-ČR) - Kontaveitová (Est.) 6:1, 6:2, Haddadová Maiaová (13-Braz.) - Cristianová (Rum.) 4:6, 6:2, 6:4, Cirsteaová (Rum.) - Ostapenková (17-Lot.) 4:6, 7:6 (8:6), 6:4, Cocciarettová (It.) - Masárová (Šp.) 6:3, 6:1, Boulterová (Brit.) - Tomovová (Bulh.) 6:0, 3:6, 6:3, Linetteová (23-Pol.) - Strýcová (ČR) 6:4, 6:7 (6:8), 6:3, Garciaová (5-Fr.) - Fernandezová (Kan.) 3:6, 6:4, 7:6 (10:6), Bencicová (14-Švýc.) - Collinsová (USA) 3:6, 6:4, 7:6 (10:2), Vekičová (20-Chorv.) - Stephensová (USA) 4:6, 7:5, 6:4..